Maldini sulla corsa scudetto: «Questo Napoli sta mettendo in ombra tutti gli altri»

Ai Globe Soccer: «Ricordo bene gli anni in cui era sfida scudetto tra Milan e Napoli, bellissimi per il calcio italiano… noi due volte campioni del mondo, loro con Maradona»

Paolo Maldini, direttore generale del Milan, è intervenuto a margine della premiazione alla tredicesima edizione del Globe Soccer, premiato insiema al ds Massara come “best sporting director”. La bandiera rossonera ha parlato della corsa scudetto, che vede il Napoli avanti di 8 punti sul Milan secondo, dichiarando:

Milan-Napoli sfida scudetto?

«Ricordo bene gli anni in cui lo era, bellissimi per il calcio italiano… noi due volte campioni del mondo, loro con Maradona. Per noi era l’inizio di 25 anni di successo. Questo Napoli di oggi sta mettendo in ombra tutti gli altri: noi siamo solo a -2 rispetto alla scorsa stagione ma ci troviamo a -8 da loro, che dunque hanno grandi meriti. È tutto nelle mani del Napoli, che ha questo vantaggio. Ma il campionato lungo, lotteremo fino alla fine»

Maldini si è soffermato anche sulla come viene gestita la crescita dei giovani

«I giovani vanno capiti, non possiamo basarci solo sulla nostra esperienza, dobbiamo applicarla ai tempi moderni. Su di me da calciatore e sui miei figli sempre tanta pressione, non ho mai provato la leggerezza che a volte i giovani possono permettersi»

Chiusura su rinnovo di Leao

«Volevamo chiudere prima del Mondiale, non è stato possibile farlo»