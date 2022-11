Lozano: «Quando Maradona morì, la città di Napoli si fermò. Un’esperienza incredibile» – VIDEO

Il messicano in conferenza: «Maradona a Napoli è qualcosa di molto importante. Domani la sfida con Messi che per è il miglior calciatore al mondo»

Il Messico si prepara alla sfida contro l’Argentina per strappare punti pesanti in ottica qualificazione agli ottavi. Vero scontro diretto tra le compagini americane nel gruppo C che si giocano tanto in questa gara perché la Polonia affronterà l’Arabia Saudita, anche se non è scontato l’esito dopo l’exploit dei sauditi contro Messi e compagni. Nella conferenza stampa che precede la partita è intervenuto in conferenza stampa Hirving Lozano, riportata da ESPN Mexico. Ha parlato della partita di domani sera (20 ora italiana) tra Messico e Argentina ma ha anche parlato di Maradona.

Ha detto in conferenza:

«L’esperienza più forte è stata quando Maradona è morto. A Napoli Maradona è qualcosa di molto importante. La città si è fermata. È stato incredibile»

🇲🇽 𝗗𝗘 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢𝗡𝗔: La admiración de Hirving “Chucky” Lozano. 🇦🇷 “Me encanta jugar contra los mejores y para mí, Messi es el mejor del mundo”. 🇦🇷 “La experiencia más fuerte con Maradona fue cuando falleció. La ciudad de Nápoles se paralizó. Fue increíble”. pic.twitter.com/CbtItoTWxq — DEPORTV (@canaldeportv) November 25, 2022

L’esterno del Napoli non si è sbottonato, esordendo:

«L’Argentina ha i migliori al mondo e la responsabilità di dare tutto, ma anche loro faranno il possibile. Mi piace affrontare calciatori forti come loro, sarà una sfida stimolante, come ogni partita»

Su Messi

«Hanno il migliore del mondo che per me è Messi, ma hanno la responsabilità di fare tutto. È il migliore al mondo e per me è un momento speciale»

Sulla vittoria dell’Arabia Saudita

«È stato sorprendente. Hanno giocato molto bene e questo è stato motivante. Cercheremo di entrare nel migliore dei modi contro l’ Argentina »

Sul compagno di Nazionale Alexis

«Alexis è un grande giocatore con tante qualità, lo ha dimostrato. Abbiamo una grande squadra, dobbiamo dimostrarlo in campo. Questa partita può essere fondamentale»