A sinistra Olivera in campo al posto di Mario Rui. Spalletti preferisce il francese al fianco di Anguissa e Lobotka

Liverpool-Napoli, ufficiali le formazioni della sfida di Champions di questa sera di Napoli e Liverpool ad Anfield.

I Reds, per superare la squadra di Spalletti al primo posto del gruppo A, hanno bisogno di una vittoria con quattro gol di scarto nell’ultima giornata del girone.

Per quanto riguarda il Napoli di Spalletti non ci sono grosse sorprese se non a centrocampo dove, al fianco di Lobotka e Ndombele giocherà Anguissa. Panchina dunque per Zielinski e un centrocampo che avrà la fisicità che di Anguissa.

Davanti invece non ci sono sorprese, giocano Osimhen, Kvara e Politano che ha vinto ballottaggio con Lozano

Klopp non sfida il Napoli, non gioca infatti all’attacco, ma tiene fuori infatti uno dei tre attaccanti con un centrocampo a quattro. Proverà a vincerla ma temendo le caratteristiche del Napoli

Liverpool-Napoli le formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Milner, Thiago; Jones, Salah, Firmino. Sostituti: Adrian, Kelleher, Gomez, Elliott, Ramsay, Robertson, Nunez, Carvalho, Bajcetic, Phillips.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim MinJae, Mathias Olivera; Ndombele, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.