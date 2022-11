«La Uefa dovrebbe uscire dalla Fifa, i soldi dei regimi stanno indebolendo le democrazie»

La Faz intervista Mark Pieth l’uomo che voleva riformare la Fifa: «L’Europa è stata troppo debole sui diritti e ha finito col cedere su tutta la linea»

La Uefa dovrebbe uscire dalla Fifa e spaccare il calcio, così come avviene nel pugilato professionistico.

Come abbiamo scritto, la stampa tedesca sta seguendo in maniera encomiabile il versante politico dei Mondiali in Qatar, senza alcun cedimento al buonismo né all’ipocrisia. La Faz intervista Mark Pieth che è stato docente di diritto penale e criminologia all’Università di Basilea. Soprattutto, è l’uomo che avrebbe voluto riformare la Fifa dopo gli scandali che la travolsero. Venne chiamato a ricoprire questo compito dopo essere stato presidente del gruppo di lavoro dell’Ocse sulla lotta alla corruzione.

Nel 2011, Pieth ha presieduto il nuovo comitato per la governance della Fifa e ha creato un comitato indipendente di supervisione che inizialmente ha fatto la differenza. Pieth – ricorda la Faz – si inimicò un bel po’ di funzionari. E nel 2013 si dimesso dalla Fifa.

È un esperto in materia di corruzione.

Signor Pieth, cosa ne pensa del presidente della Fifa Gianni Infantino ?

Proprio come il suo predecessore Sepp Blatter, Infantino ha una grande predilezione per il denaro. Infantino copia Blatter, ma prende il potere ancora più brutalmente di Blatter. Mentre Blatter ha agito come un mecenate, Infantino è un autocrate. Ecco perché va così d’accordo con Putin, Trump e gli Al Thani, la famiglia regnante in Qatar.

Della Fifa – che a marzo confermerà Infantino – dice:

La Fifa è un mucchio di imbranati. È bello che la Danimarca ora dica che non sosterrà più Infantino. Tuttavia, sarebbe bello e coraggioso se la Uefa provasse collettivamente la rivolta contro la rielezione di Infantino. Il problema, tuttavia, è che la Uefa, con le sue 55 federazioni nazionali affiliate, costituisce solo un quarto dei membri della Fifa. La conferma di Infantino alla guida della Fifa non riflette le condizioni in un mondo in cui le democrazie dello stato di diritto non sono comunque la maggioranza? Sì, la Fifa è un riflesso del mondo. Secondo il Corruption Index di Transparency International, più della metà dei paesi sono iper-corrotti. A questo proposito, sorge la domanda: l’Europa vuole continuare a partecipare o la Uefa si ritirerà dalla Fifa? Sarebbe una mossa efficace dal punto di vista finanziario. Gli sponsor sono principalmente interessati all’Europa. Ma poi non ci sarebbero più Mondiali di calcio in futuro. Il calcio diventerebbe come la boxe professionistica. Ci sono diverse associazioni mondiali concorrenti. Questo ovviamente non è ottimale. Il monopolio è insito nell’idea della Coppa del Mondo. Ma se il monopolista, in questo caso la Fifa, funziona così male, avrebbe senso pensare ad alternative. Le grandi associazioni di Germania, Inghilterra, Spagna, Francia e Italia dovrebbero andare avanti. Con il suo folle discorso inaugurale in Qatar, Infantino ha mostrato di essere diciamo confuso – e questa è la cosa più innocua che si possa dire di lui. La Fifa ha vietato alle squadre di sette federazioni europee di indossare la fascia da capitano One Love come segno di diversità e inclusione. Alla Fifa tutto è a porte chiuse. Se la Uefa e tutti i suoi membri avessero chiarito in anticipo a Infantino che le sanzioni contro i portatori di questa benda avrebbero avuto conseguenze, compreso il possibile ritiro delle federazioni dalla Fifa, allora si sarebbe sicuramente cercato di trovare una soluzione amichevole. Ma è stato relativamente facile per lui perché non ha incontrato alcuna resistenza. Gli Europei hanno ceduto e la Fifa viene celebrata come la vincitrice. Questo mi preoccupa. Pieth non ha dubbi sulla corruzione della Fifa per portare il Mondiale in Qatar, ricorda che molti dirigenti Fifa contrari all’assegnazione del Mondiale in Qatar sono stati spiati. Spiega il nulla di fatto dei vari procedimenti di corruzione contro la Fifa con l’eccessiva vicinanza dell’ufficio del procuratore federale con la Fifa. «Ora abbiamo un nuovo procuratore federale». E infine la domanda sulla Banca nazionale saudita che ha acquisito una partecipazione del 10% in Credit Suisse. D’ora in poi, circa un quinto della seconda banca più grande della Svizzera sarà probabilmente nelle mani di investitori arabi? Come detto, le ricche autocrazie stanno guadagnando terreno rispetto alle democrazie. Lo fanno acquistando tutto, dalle banche, dalle aziende o dal calcio. L’obiettivo è neutralizzare le critiche e creare dipendenze. Questa avanzata è antidemocratica perché prima o poi intaccherà la libertà di espressione. Questi investimenti sono cavalli di Troia in una democrazia. Le persone che comandano al Credit Suisse influenzano l’opinione pubblica. Spiegando e difendendo il controverso ingresso dei sauditi, il consiglio di amministrazione della banca sminuisce la parte del regime.