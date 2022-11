La Fifa scrive alle Federazioni del Mondiale: il calcio sarà il protagonista della manifestazione

Una rassicurazione sul fatto che l’accoglienza sarà garantita a tutti indipendentemente da religione, sesso, orientamento sessuale e nazionalità.

La #Fifa ha scritto alle 32 federazioni partecipanti al Mondiale 2022 per ribadire che l’accoglienza in Qatar sarà garantita a tutti indipendentemente da religione, sesso, orientamento sessuale e nazionalità. Molte infatti le denunce e i dubbi, da parte di numerose Federazioni circa il rispetto dei diritti umani del Qatar, come avevano fatto presenti i calciatori della nazionale Australiana in un video corale. In più le rappresentative di Inghilterra, Germania, Olanda e Francia hanno deciso di indossare una fascia di capitano su cui sarà presente il disegno della campagna “One Love”, che ricorda la bandiera arcobaleno simbolo della lotta Lgbtq+.

La lettera della Fifa, firmata da Gianni Infantino e Fatma Samoura, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell’organismo che governa il calcio mondiale vuole essere innanzitutto una rassicurazione sul fatto che ci saranno le condizioni per dare vita alla competizione sportiva e che l’accoglienza sarà garantita a tutti indipendentemente da religione, sesso, orientamento sessuale e nazionalità. L’auspicio è dunque che sarà il calcio il protagonista della manifestazione.