La Fifa: «Israeliani e palestinesi voleranno assieme verso i Mondiali»

Israeliani e palestinesi voleranno insieme verso i Mondiali del Qatar. Lo annuncia la Fifa con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. È il risultato di un incontro tenuto dalla Fifa col Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Cultura e dello Sport dello Stato d’Israele. La nota ufficiale riporta le parole del presidente Fifa Gianni Infantino.

«Siamo lieti che sia stato raggiunto un accordo per consentire ai tifosi israeliani e palestinesi di visitare il Qatar e assistere alle partite durante la Coppa del Mondo FIFA. Con questo accordo, israeliani e palestinesi potranno volare insieme e godersi il calcio insieme. Vorrei ringraziare i nostri partner israeliani, palestinesi e del Qatar per aver contribuito a realizzare questo obiettivo. Il calcio ha il potere di unire le persone, trascende tutti i confini, attraversa tutte le barriere e promuove l’unità. La Coppa del Mondo è solo l’ultimo simbolo del potere unificante del calcio e l’annuncio storico di oggi fornisce una piattaforma per migliorare le relazioni in tutto il Medio Oriente».

Di seguito anche le dichiarazioni del Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri israeliano.

«L’annuncio di oggi consentirà ai cittadini israeliani di viaggiare liberamente in Qatar e assistere alle partite della Coppa del Mondo. Abbiamo ottenuto con successo tutte le garanzie, incluso l’accesso ai servizi consolari per gli israeliani durante il loro soggiorno in Qatar. Essendo la prima Coppa del Mondo mai ospitata in Medio Oriente, siamo sicuri che possa essere una celebrazione del calcio e un’opportunità per gli israeliani di costruire connessioni e condividere esperienze culturali con persone provenienti da tutta la nostra regione e dal resto del mondo».

Il comunicato riporta anche alcune frasi attribuite a un portavoce della manifestazione qatariota.

«Da quando abbiamo saputo che avremmo ospitato la Coppa del Mondo FIFA 2022, abbiamo sempre affermato che tutti i possessori di biglietti potranno assistere alle partite in Qatar. L’annuncio di oggi conferma il nostro impegno a rispettare le politiche e i requisiti di hosting della FIFA, incluso il diritto di tutti a partecipare alle partite. Ciò include anche il requisito che i possessori di biglietti e i media palestinesi possano viaggiare su questi voli charter senza restrizioni in quanto hanno lo stesso diritto di godersi il torneo, il che è reso speciale dal fatto che prima Coppa del Mondo ospitata nel mondo arabo e musulmano. La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 è in procinto di lasciare un’eredità positiva in Qatar, in Medio Oriente e nel mondo arabo e con 2,9 milioni dei tre milioni di biglietti venduti ora, non vediamo l’ora di accogliere i fan da tutto il mondo».