La Federcalcio tedesca non rieleggerà Infantino come presidente della Fifa

La Federcalcio tedesca:« Chiediamo un impegno più chiaro da parte della FIFA per i diritti umani e nelle questioni umanitarie.»

La Federcalcio tedesca (DFB) si è schierata contro le recenti dichiarazioni del presidente della Fifa Gianni Infantino a difesa del Qatar. La decisione è arrivata tramite un comunicato della Federcalcio tedesca dove si evince la volontà di tutelare i diritti umani. Questa la nota sul presidente della Fifa Infantino:

«Il fatto è – afferma il presidente della DFB Bernd Neuendorf – che molte associazioni hanno già segnalato il loro sostegno al presidente in carica Gianni Infantino. Tuttavia, con questa decisione vogliamo esprimere la nostra richiesta per impegno più chiaro da parte della FIFA per i diritti umani e un maggior impegno nelle questioni umanitarie. La DFB si aspetta processi decisionali trasparenti in seno alla FIFA e mantiene le sue richieste per l’istituzione di un fondo di compensazione per i parenti dei lavoratori morti o feriti nei cantieri della Coppa del Mondo. Continuiamo a sostenere l’istituzione di un centro di lavoro per migranti Qatar»

Infantino, così, ha perso la fiducia della Federcalcio tedesca pagando una politica ultra permissiva nello svolgimento dei prossimi Mondiali. Entro la Federcalcio tedesca avrebbe dovuto presentare il proprio candidato per le elezioni ma ancora non è stato individuata una figura adatta per questo ruolo. Nel 2023 si svolgeranno le elezioni e Infantino non è sicuro della riconferma.