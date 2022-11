Juventus, è giallo su un presunto debito fuori bilancio da 6 7 milioni verso l’Atalanta

Sono in corso accertamenti. Al debito fa riferimento Arrivabene in un’intercettazione agli atti dell’inchiesta: «Sappiamo cosa gli dobbiamo all’Atalanta»

Secondo quanto scrivono i quotidiani, sarebbero in corso delle indagini anche su un debito fuori bilancio della Juventus verso l’Atalanta. Si tratterebbe di una cifra tra i 6 e i 7 milioni maturati nell’ambito delle acquisizioni e cessioni di Kulusevsky, Romero e Demiral. Vi fa riferimento l’amministratore delegato della Juventus, Arrivabene, in un’intercettazione agli atti dell’inchiesta.

La Stampa scrive:

“Accertamenti – e non, al momento, contestazioni – sono in corso su un misterioso debito che la Juventus avrebbe ancora nei confronti della società calcistica Atalanta che potrebbero – ma il condizionale è d’obbligo – essere maturati nell’ambito delle operazioni che hanno portato alle acquisizioni/cessioni dei calciatori Kulusevsky, Romero e Demiral. Ne farebbe cenno l’attuale ad Maurizio Arrivabene in un’intercettazione agli atti dell’inchiesta e la confermerebbe Federico Cherubini nel corso del colloquio avuto coi magistrati il 27 novembre 2021 nella veste di persona informata sui fatti. Parla di una cifra compresa tra i 6 i 7 milioni di euro che sul bilancio non figurerebbero“.

Il Corriere della Sera:

“L’analisi dei documenti sequestrati e le dichiarazioni di alcuni testimoni avrebbero messo in luce altri debiti fuori bilancio. Cherubini, sentito il 29 novembre 2021, racconta che ci sarebbero «tra i 6-7 milioni di debiti con l’Atalanta» che non sarebbero mai stati iscritti. Parole che troverebbero conferma in una mail datata 10 luglio 2020 in cui si parla di «debiti residui» — secondo i pm non contabilizzati — pari a «30 milioni + agenti»: tra le società con cui sarebbero maturati i debiti c’è l’Atalanta con accanto la cifra di 3,5. In un’altra intercettazione Arrivabene ammetterebbe: «Sappiamo cosa gli dobbiamo all’Atalanta». Presunte anomalie su cui sono in corso accertamenti e che al momento non sono contestate agli indagati”.

Infine la Gazzetta dello Sport sullo stesso tema:

“Ci sarebbero poi altre intercettazioni in cui si parla di debiti con l’Atalanta (circa 7-8 milioni mancanti, forse legati alle operazioni Demiral e Romero)”.