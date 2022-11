In Spagna è allarme Morata: si ferma in allenamento in Qatar. A rischio l’esordio?

Oggi l’attaccante ha rallentato durante la seduta del mattino ed è rimasto ai margini del gruppo per tutta la seduta. Crescono i timori per la sua condizione

In Spagna scatta l’allarme Morata. L’attaccante non si è allenato con i compagni della Nazionale, questa mattina, nella penultima seduta prima dell’esordio al Mondiale in Qatar contro il Costa Rica. Lo scrive Marca.

“Álvaro Morata non ha lavorato con i compagni nell’allenamento di questa domenica, il penultimo prima dell’esordio contro il Costa Rica.Il lavoro era previsto per le dieci del mattino e l’attaccante non ha potuto allenarsi normalmente, ha rallentato ed è rimasto ai margini del gruppo per tutta la seduta. Per ora non è escluso per la partita di mercoledì, ma cominciano a crescere i timori per le sue condizioni fisiche”.

Morata non ha giocato contro la Giordania, due giorni fa, per un fastidio all’anca. Si è unito al gruppo nel primo allenamento in Qatar, con Marcos Llorente. Il numero 7 spagnolo, scrive Marca, ha completato la prima sessione ed ha iniziato in gruppo anche quella di ieri, ma oggi non è più riuscito a lavorare allo stesso ritmo dei compagni.

“Per ora la Nazionale mantiene la calma sullo stato di Morata e non si lanciano allarmi o cose del genere, ma il suo esordio da titolare contro il Costa Rica potrebbe essere a rischio”.

Se Morata non raggiungerà il massimo della condizione, al suo posto sarà schierato Marco Asensio.

“Morata è l’unico nove di riferimento che ha la Nazionale, ma non l’unico giocatore con un gol. Asensio, Ferran e Ansu Fati, senza essere centravanti, hanno dimostrato sia in Spagna che nelle loro squadre di saper vedere la porta, proprio come Pablo Sarabia, altro attaccante con tanti gol”.

La Spagna ha anche altri giocatori alle prese con il rientro dagli infortuni, come Guillamón e Marcos.