Giovanni Storti (del trio comico) attacca il Comune di Milano per le buche – VIDEO

«L’asfalto sanguina, li vogliamo spendere sti due soldi per farlo visitare da uno specialista questo asfalto o no?». Ripreso da Libero

Libero dedica una pagina al video di Giovanni Storti (il comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo) che denuncia le buche di Milano.

Scrive Libero:

Dietro la patinata Milano delle riviste e delle modaliole vetrine del quadrilatero, non è tutt’ora quello che luccica, come dice il detto, e – anzi – ci sono ancora moltissime cose da migliorare. A partire dai tempi con cui si realizzano le infrastrutture, passando per l’ancora troppo lontana integrazione tra centro e periferia, al traffico e allo smog sempre più urticante nonostante l’arrivo di un’ondata di biciclette e monopattini, il poco spazio per i bambini, la sporcizia inarrestabile finendo con la poca cura del verde (sempre poco, seppur in aumento) e delle strade.

E a dirlo stavolta non siamo noi ma uno dei comici che, da decenni, è tra i più noti e amati non soltanto nel capoluogo lombardo ma anche nel resto d’Italia: Giovanni Storti, il comico del popolare trio di Aldo, Giovanni e Giacomo che ricorre all’ironia per attirare l’attenzione su un problema serio (e mai risolto) della città: la manutenzione stradale e rtutto ciò che ne consegue.

In primis sulla sicurezza di pedoni, carrozzine e ogni tipo di veicolo. Storti, nella sua pagina Instagram, ha postato un breve video nel quale mostra un paio di grosse buche in via Bramante, zona in cui abita. Una situazione che, comunque, è del tutto simile a quella di altre zone centrali della città (leggasi i Navigli, solo per fare un esempio, ndr) in cui anziché il comune asfalto, c’è il pavè. Pavimentazione che quest’amministrazione continua a mantenere (per via della sua storicità) pur non sapendo come conservarla.

E Storti colora con un liquido rosso i contorni di queste grosse buche: «Guardate le ferite dell’asfalto come sanguinano, ma come tutte le ferite andrebbero curate. Perché immaginatevi di dover passare con una bicicletta o con un motorino cosa succede? Guardate come sono profonde?». E qui inizia il suo provvidenziale sfogo contro l’assoluta inerzia dell’amministrazione comunale. «Li vogliamo spendere sti due soldi per farlo visitare da uno specialista questo asfalto o no?»

Provvidenziale dicevano visto che a poche ore dalla pubblicazione del video, come ha raccontato lo stesso comico «si sono finalmente presentati a sistemare le buche. Meno male, è un miracolo che non si sia ammazzato nessuno. Se non si riparano, le buche si allargano in maniera clamorosa».

Un vero e proprio miracolo quello riuscito al comico del noto trio che per una volta non ha fatto ridere bensì riflettere e che solo un personaggio popolare può ottenere visto che se la segnalazione fosse partita da un normale cittadino nessuno mai sarebbe intervenuto non solo «metterci una pezza», ma nemmeno per verificare lo stato dei fatti. E il morto ci sarebbe scappato di certo.

Questo è oggi il vero volto della metropoli passata dalla “Milan col coeur in man” alla Milano che, ormai rassegnata fa spallucce, e tira avanti. In silenzio, sperando che qualche vip di turno ridesti gli amministratori comunali di Palazzo Marino.