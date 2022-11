Il Portogallo scenderà in campo spinto da Ronaldo e dai fan token

I fan hanno trovato un nuovo modo, molto più interattivo e coinvolgente, per sostenere la propria squadra. Con i fan token i tifosi possono interagire con i propri idoli.

Il portogallo si avvicina all’esordio nel Mondiale del Qatar nonostante il ciclone mediatico Ronaldo attiri su di sè tutte le attenzioni.

Giovedì 24 scatta il via per i lusitani che durante il cammino di avvicinamento a questa Coppa del Mondo hanno voluto rafforzare il rapporto con i propri tifosi. Per farlo si sono rivolti ai fan token, gettoni digitali, utili per poter “comprare” cimeli dei giocatori, come ad esempio la fascia di CR7, ma non solo.

Il cammino di avvicinamento al Mondiale è stato decisamente frenetico a causa dello stop dei campionati nazionali. Infatti i diversi campionati si sono fermati soltanto una settimana prima dell’inizio ufficiale della competizione.

CR7 e compagni affronteranno nella prima gara del girone H il Ghana, sostenuti di certo dai propri sostenitori in patria e anche nel mondo digitale. Infatti i fan hanno trovato un nuovo modo, molto più interattivo e coinvolgente, per sostenere la propria squadra.

La community lusitana che detiene i gettoni digitali del Portogallo ha partecipato ad un asta aperta a chi era in possesso di almeno 50 token dei portoghesi. Il premio di quest’asta è stata proprio la fascia del capitano della squadra, utilizzata e autografata da Cristiano Ronaldo in persona.

Un’altra iniziativa ha convolto i tifosi prima dell’amichevole pre-Mondiale contro la Nigeria, amichevole che i portoghesi hanno vinto per 4-0. I giocatori di Fernando Santos sono stati motivati negli spogliati da videomessaggi personalizzati e votati dagli stessi sostenitori in possesso di fan token.

Anche l’organizzazione del Mondiale punta molto sui gettoni digitali. Infatti per tutta la durata della competizione, grazie alla collaborazione con Socios, l’organizzazione del Mondiale ha creato un macro-progetto con mini-giochi, pronostici e mini-sfide. Il progetto prevede anche una una classifica mondiale e i primi 250 tifosi verranno premiati in maniera diversa dalla piattaforma stessa.

Un esempio? Alla fine di ogni primo tempo, sull’app ufficiale della Coppa del Mondo, verrà sbloccato un mini-gioco che permetterà di conquistare punti e avanzare così nella “classifica mondiale”.