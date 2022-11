Il Napoli può varcare la soglia dei 100 punti, quella dell’onnipotenza (Libero)

Spalletti sta sfruttando l’intera rosa meglio di tutti i colleghi. È specialista nelle partenze e quest’anno non ce ne sarà una ma due

Il Napoli può varcare la soglia dei 100 punti. Lo scrive Libero con Claudio Savelli. Libero che ha elogiato in prima pagina il video di Luciano Spalletti con i bambini al termine dell’allenamento del Napoli.

Commenta così la vittoria di ieri per 2-0 sull’Empoli:

Una squadra diventa speciale quando sopravvive alle partite in cui non lo è. Il Napoli, dopo il grigio primo tempo contro l’Empoli che lo scorso anno rubò sei punti decisivi per la corsa allo scudetto, avrebbe potuto impanicarsi. (…) Nulla di tutto questo accade perché la squadra di Spalletti sa anche convivere con la normalità.

È il secondo indizio dopo Bergamo, dove il Napoli aveva già rallentato, seppur quella volta indotto dall’Atalanta e non dalla stanchezza (mentale). Così la fuga della capolista continua a ritmi sempre meno sostenibili per qualsiasi altra squadra. Se mantiene questo passo, il Napoli varcherà la soglia dei 100 punti, quella dell’onnipotenza. (…) Visto che ci si ferma e poi si riparte, è impossibile pensare ora ad un eventuale crollo degli azzurri. Toccheranno ferro ma è utile ricordare loro che Spalletti è specialista nelle partenze e quest’anno non ce ne sarà una ma due.

Non fa turnover ma applica una costante e moderata rotazione dei calciatori, sfruttando la fortuna (e la bravura dello staff) di aver avuto pochi infortuni finora.

Come Pioli lo scorso anno, Spalletti sta sfruttando l’intera rosa meglio di tutti i colleghi. (…) Il Napoli, non fosse stato lucido, non avrebbe battuto l’Empoli. E non sarebbe stato lucido se alcuni interpreti non avessero riposato nelle ultime settimane, sostituiti da altri che a turno sono diventati protagonisti.