Il Giappone che batte la Germania non è una grande sorpresa (L’Equipe)

I due gol decisivi sono stati segnati da giocatori della Bundesliga. Non è più Oriente contro Occidente, giocano quasi tutti in Europa

Nell’editoriale di oggi L’Equipe ha raccontato la partita di ieri tra Germania e Giappone vinta dai nipponici per 2-1 in rimonta ai Mondiali in Qatar 2022. E ha spiegato perché, in fondo, non è una grande sorpresa. E come i calciatori siano cambiati rispetto allo scorso Mondiale del 2018 in Russia dove persero contro il Belgio per 3-2 dopo essere stati in vantaggio 0-2.

Sono rimasti storditi e ammaccati, vicino a Rostov-sur-le-Don, il 2 luglio 2018. (…) Quattro anni e mezzo dopo, li abbiamo ritrovati più sorridenti e leggeri fieri di questo successo iniziale contro la Germania (2-1), una delle favorite. Infine, le facce non erano le stesse (…) È emersa una nuova generazione:

«L’allenatore, Hajime Moriyasu, ha accompagnato bene questo passaggio dal 2018, come ci ha raccontato prima di partire per il suo quarto Mondiale. (…) Ha approfittato dei Giochi Olimpici (2021) per aiutare i giovani a progredire. E ne ha chiamati anche alcuni nelle qualificazioni ai Mondiali per fare esperienza. “È tanto più facile per lui perché il Giappone non ha mai avuto tanti calciatori nei principali campionati europei”.»

C’è Takefusa Kubo centrocampista della Real Sociedad.

Sono stati calciatori della Bundesliga a ribaltare la partita con la Germania. Il pareggio è stato opera di Ritsu Doan (che gioca nel Friburgo), e la rete decisiva è di Takuma Asano calciatore del Bochum. Il leader della Nazionale giapponese è Daichi Kamada centrocampista offensivo dell’Eintracht Francoforte.

Quindi, spiega L’Equipe, la vittoria dei giapponesi non è la notizia del secolo, siamo lontani dall’exploit dell’Arabia Saudita contro l’Argentina (2-1).

«È una sorpresa, ma non una grande sorpresa» ha detto Maya Yoshida, capitano e difensore centrale dello Schalke 04.