Il CorSport sulla sconfitta del Qatar: non bastano tutti i soldi del mondo per giocarsi un Mondiale

Se avesse potuto comprare anche i calciatori della altre nazionali, l’emiro Al Thani avrebbe regalato sicuramente al Qatar un esordio dignitoso

“La morale? Non bastano tutti i soldi del mondo per giocarsi un Mondiale. Se avesse potuto comprare anche i calciatori delle altre nazionali, l’emiro Al Thani avrebbe regalato sicuramente al Qatar un esordio dignitoso. Ma siccome non è (ancora) riuscito a modificare il regolamento, ha verificato di presenza l’inadeguatezza tecnica di un

progetto incompiuto”.

E’ il commento di Roberto Maida, sul Corriere dello Sport, alla sconfitta del Qatar da parte dell’Ecuador, nella prima partita del Mondiale in Qatar. Una sconfitta maturata in circa mezz’ora. Il Qatar si è semplicemente arreso. Mentre l’Ecuador:

“nello stadio Al Bayt, una gigante tenda beduina nel deserto, ha sgretolato i piccoli e spauriti avversari in mezz’ora, per poi accontentarsi di gestire il risultato”.

Ancora, sul Qatar:

“Dispiace infierire su questo gruppo di ragazzi che vivevano il sogno di una vita. E che magari sono proprio stati

stritolati dalla tensione di una partita attesa 12 anni, cioè da quando il Qatar si è visto assegnare un Mondiale per le vicende che sappiamo. Due mesi di ritiro a Marbella e il contributo di un allenatore cresciuto nel Barcellona, Felix Sanchez, non sono stati sufficienti a costruire un prodotto accettabile. Anche le stelle della squadra, Almoed Ali e il capitano Al Haydos, si sono congelate nell’aria condizionata dello stadio. E il pubblico dell’Al Bayt, a parte la claque sistemata in una delle curve, ha capito tutto: dopo l’intervallo ha cominciato a sfollare. Non c’era più niente da vedere”.

L’arbitro della gara è stato l’italiano Daniele Orsato. Ieri abbiamo riportato una statistica Opta.

Piccolo primato anche per l’arbitro italiano, Daniele Orsato, in Qatar-Ecuador. È il primo arbitro della storia a fischiare un rigore contro il Paese ospitante di un Mondiale alla sua prima partita nel torneo. È vero infatti che una precedente statistica di Opta ricorda che in nessuna delle precedenti edizioni dei Mondiali, la nazionale ospitante ha perso la gara d’esordio