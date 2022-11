Il CorSport: flop Pogba, 8 milioni di stipendio per zero minuti giocati

Lo storico del centrocampista lasciava presagire tutto questo: in sei anni con il Manchester United ha saltato 100 partite per 13 differenti problemi fisici

Pogba ha ufficialmente rinunciato ai Mondiali. Proprio quando stava per tornare in campo e aveva ricominciato ad allenarsi con la Juve, si è fatto male di nuovo. Un problema legato alla lesione del menisco, scrive il Corriere dello Sport, per la quale si è reso necessario l’intervento chirurgico, anche se Pogba lo ha rimandato sperando che la terapia conservativa facesse effetto. Il quotidiano sportivo scrive del flop legato all’acquisto di mercato da parte del club bianconero. 8 milioni di stipendio netti per zero minuti giocati.

“L’11 luglio veniva annunciato l’ingaggio di Paul Pogba da parte della Juventus, un contratto da 8 milioni netti più 2 di bonus con scadenza fissata al 30 giugno 2026 e un ruolo da protagonista assoluto dentro e fuori dal campo. Solo che fin qui, Pogba, ha svolto il suo compito solo in qualità di uomo immagine. Per il resto, i primi sei mesi in bianconero stan scivolando via con zero minuti disputati e tanti problemi: una sola amichevole, l’infortunio, la

decisione della terapia conservativa, l’intervento chirurgico in colpevole ritardo, una riabilitazione che ha bisogno di più tempo del previsto perché quel ginocchio destro così com’è proprio non va. Sullo sfondo i guai personali e la vicenda giudiziaria che lo vede vittima di tentata estorsione tra gli altri del fratello Mathias”.

In molti, in estate, avevano dubbi sul fatto che potesse essere un buon acquisto. Lo storico degli infortuni non lasciava granché da sperare.

“quello storico infortuni non prometteva nulla di buono: ultima partita disputata lo scorso 19 aprile contro il Liverpool, il problema muscolare al polpaccio è stato solo quello conclusivo dei sei anni con il Manchester United che

lo hanno visto saltare la bellezza di 100 partite a causa di 13 differenti problemi fisici. Non a caso, dopo l’entusiasmo iniziale, è subito arrivato il momento dello stop. E delle polemiche”.

Pogba ha giocato solo un’amichevole con la maglia della Juventus, quella col Guadalajara. Poi, il 26 luglio, lo stop in allenamento e la lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Il resto è storia.

“per ora, l’operazione Pogback ha portato a tanti scatti pubblicitari, zero minuti giocati e una quantità infinita di polemiche”.