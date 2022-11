Il bizzarro allenamento da “strada” di Foden VIDEO

Il video postato dalla Nazionale riprende l’attaccante del City che entra in un cerchio e con il pallone colpisce tutte le luci che si accendono attorno a lui

La Nazionale inglese, in una serie di video sul profilo Instagram, ha presentato alcuni dei sui calciatori in ritiro in vista della partenza dei Mondiali 2022 in Qatar. L’Inghilterra è inserita nel girone B con Stati Uniti, Galles e Iran e esordirà in campo lunedì 21 novembre alle 14 (ora italiana) contro l’Iran.

Raramente l’Inghilterra ha avuto una squadra così competitiva e in un contesto pazzo come quello di un Mondiale giocato nel deserto a Natale va seguita con l’interesse riservato alle potenziali vincitrici. Tra i convocati di Southgate ci sono molti giovani interessanti tra cui Phil Foden (2000) che gioca nel Manchester City di Guardiola e potrebbe prendersi il palcoscenico del Mondiale per far esplodere la supernova del proprio talento.

L’allenamento di Foden

In questo video si vede la velocità dell’attaccante: il calciatore inglese, riconosciuto dal Guardian come un calciatore da “gioco da strada” che ha spesso battuto la tattica esasperata di alcuni rivali, entra in un cerchio e con il pallone colpisce tutte le luci che si accendono attorno a lui

 

I convocati dell’Inghilterra

Portieri: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale.

Difensori: Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Eric Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White.

Centrocampisti: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Philips, Declan Rice.

Attaccanti: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson.

Fikayo Tomori, Chris Smalling e Tammy Abraham tra gli esclusi di lusso nella lista dei tre leoni