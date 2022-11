Hillsborough, la Fa: «Siamo molto preoccupati per i cori»

«I canti legati al disastro di Hillsborough sono ripugnanti, soprattutto per le comunità colpite. Sosteniamo club e i tifosi che si sono attivati per risolvere la questione»

Abbiamo riportato ieri la lettera con cui Ian Byrne, parlamentare del partito laburista inglese, ha chiesto all’amministratore delegato della Premier League Richard Masters di mettere a tacere i cori che riguardano la tragedia di Hillsborough (97 morti) per rispettare le vittime.

Byrne ha scritto: “Questi canti e le persone dietro di loro fanno vergognare il gioco del calcio. Dopo gli eventi della finale di Champions a Parigi, abbiamo visto molti sopravvissuti [di Hillsborough] colpiti nei loro ricordi e lottare, tragicamente tre sopravvissuti si sono tolti la vita quest’anno e due dopo Parigi.”

Ebbene, sul tema si è espressa pure la Football Association, che ha manifestato enorme preoccupazione per la frequenza (crescente) con cui negli stadi inglesi si sentono i cori riferiti a Hillsborough, definiti «ripugnanti» e «terribili». La Fa – cui è impedito di sanzionare i club – ha assicurato di sostenere il più possibile ogni sforzo fatto nella direzione di risolvere il problema.

«Siamo molto preoccupati per l’aumento dei cori aberranti negli stadi legati al disastro di Hillsborough e ad altre tragedie legate al calcio», ha detto un portavoce della FA. «Questi canti sono altamente offensivi e sono profondamente ripugnanti, soprattutto per le famiglie, gli amici e le comunità che sono state colpite da questi eventi devastanti. Condanniamo fermamente questo comportamento e supportiamo i club e i tifosi che si sono attivati per risolvere la questione».