Hazard: «Credo che non tornerò come prima, a Madrid è stato un fallimento»

A L’Equipe: «Non sento miei i trofei vinti col Real. Il Belgio è più debole rispetto al 2018 ma abbiamo giovani più forti»

L’Equipe intervista Eden Hazard che ha un contratto col Real che scadrà nel 2024.

Come hai vissuto le ultime tre stagioni al Real? Come un fallimento o una fatalità?

Ovviamente le ho vissute come un fallimento. Non è normale. Ci sono stati molti infortuni, il Covid. Non sono mai stato in grado di mostrare quello che potevo fare. Avevo avuto solo un grave infortunio in Nazionale. Per me, è stato difficile capire il perché. Cosa avevo fatto di sbagliato? (…). Non sono riuscito a tornare in grande forma. E poi è arrivata l’operazione alla caviglia destra dell’anno scorso.

Sei stato curato bene a Madrid?

Hazard: «Non è questo il problema. Non ho intenzione di dare la colpa a qualcun altro. Sarebbe troppo facile. Non sono riuscito a farmi operare. Ho accettato la situazione. E mi sono raddrizzato di nuovo».

Sei un bon vivant. Ti è stato detto che il tuo corpo non ti assecondava più.

Sì. La gente parla del mio stile di vita. Pensi che senza uno stile di vita sano possiamo giocare tante partite per dieci anni al più alto livello senza interruzioni? (…)

Hai raggiunto il tuo picco nelle semifinali dei Mondiali 2018 (0-1 contro la Francia). Le tue certezze sono franate da allora?

Ad essere onesti, questo livello del 2018 non ce l’ho più. Non lo sto mostrando, ma ho sofferto troppo, mentalmente e fisicamente. Non mi vergogno a dirlo. Nel 2018, ero forse nella top ten mondiale. Ci tornerò? Suppongo di no. Ma se il mio corpo me lo permette, posso ancora fare grandi cose.

Hai perso il tuo potere?

Ho meno esplosività, ma va di pari passo con l’età. Infortunarsi innesca una forma di paura. Sono un giocatore a cui piace entrare. Non molti giocatori mi toglierebbero la palla. (…) Ho mantenuto la stessa tecnica ma ho perso fiducia.

I titoli vinti con il Real Madrid li senti tuoi?

Per me, non ho realmente vinto la Champions League. Ho giocato partite. Ho partecipato all’ottavo finale di Parigi. Ma, come nella Liga, non sentivo di avere un impatto. Mentre al Chelsea ero sempre stato il migliore. Al Real ho giocato buone partite con Zinedine Zidane. (…) Con Carlo non parlo molto. Una volta cinque minuti all’inizio della stagione. Non ho mai parlato molto con un allenatore. Non sono uno che va da un allenatore e gli dice che deve fare questo o quello.

Hazard, quanto vale il Belgio alla fine del 2022?

Non dobbiamo nasconderci. Siamo meno forti rispetto al 2018. Ma abbiamo giovani più forti che in Russia. Tutto può succedere. La qualità è lì. Spesso, nei grandi match, questa qualità permette di fare la differenza. Il Real non era l’unico favorito in Champions. Ma Karim (Benzema) ha segnato tutti i gol importanti e Thibaut (Courtois) ha fermato tutto. Era l’anno dei sogni. Per il Belgio, abbiamo Kevin (De Bruyne) che è tra i primi 3 al mondo. Il miglior portiere del mondo. Ho giocato con lui per dieci anni e ho sempre detto la stessa cosa di lui. Abbiamo giocatori fantastici. Ma è un po’ più complicato collettivamente. Se Romelu (Lukaku, incerto per il 1 ° turno) gioca, siamo quasi sicuri di segnare. E abbiamo un eccellente staff medico e tecnico.