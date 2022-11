Gruppo E, Qatar 2022. Con lo streamer Luis Enrique, la Spagna ha la sua nuova superstar

Il tecnico: Luis Enrique. L’allenatore della Spagna in questi ultimi quattro anni ha favorito l’evoluzione della squadra, ma non la rivoluzione, rimanendo fedele allo stile del calcio che ha visto la Spagna dominare l’Europa dieci anni fa. Per questi Mondiali ha deciso di condurre una diretta social ogni giorno per avvicinare i tifosi alla squadra: «Voglio streammare durante il tempo in cui staremo in Qatar. Si tratta di un’idea per avere un rapporto diretto con i tifosi senza filtri con me e il mio staff. Può essere interessante avere questa relazione spontanea, naturale. Vivremo insieme l’ambiente e la pressione di un Mondiale»

La stella: Sergio Busquets. L’ultimo giocatore rimasto dai campioni di Spagna del 2010. Busquets guiderà il centrocampo come ha fatto per il Barcellona per tanti anni. È stato incoronato miglior incontrista d’Europa, ma guardare il rapporto impressionante tra i contrasti effettuati e quelli riusciti è comunque sbalorditivo.

La promessa: Pedri. Il miglior giovane giocatore di Euro 2020. Una certezza, e non più una sorpresa o una rivelazione. Pedri ha sempre avuto una marcia in più degli altri. Da bambino non cercava di fare tunnel o rabone, ma solamente di realizzare la giocata giusta nel momento giusto. Ha un modo di pensare e vedere il calcio, un dono, che solo i grandi campioni hanno

La squadra

La Spagna è piena di giovani talenti. Classico 4-3-3, terzini che spingono e che sappiano giocare il pallone, centrocampisti e ali offensive di qualità. Davanti una punta che sia brava nello stretto. Le basi sono queste. Poi si passa gli interpreti. In porta Unai Simon, Jordi Alba o Balde come terzini sinistri, a destra uno tra Azpilicueta, Carvajal e Llorente. Centrali Pau Torres(o Laporte) ed Eric Garcia. In mediana da capire chi sarà il titolare tra Rodri e Busquets, di fianco due tra Pedri, Gavi, Carlos Soler e Koke, che gireranno a seconda della partita. Morata come punta centrale, sulle fasce tanti ballottaggi. Da Ferrán Torres ad Asensio, le alternative non mancano.

Germania