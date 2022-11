Gazzetta: l’Inter non multerà Lautaro per la festa di sua moglie

Il quotidiano chiarisce che i dirigenti si sono confrontati con l’argentino per l’orario e per l’opportunità della festa nel post Torino ma anche che non ci saranno conseguenze

L’Inter – al contrario di quanto circolato in mattinata – non multerà Lautaro Martinez per aver festeggiato il compleanno della compagna dopo la sconfitta con la Juventus, sconfitta di cui è stato uno dei protagonisti visto che si è mangiato un paio di gol. Lo scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport, che riporta quanto segue.

«Ci sono state polemiche (contenute) sui social per l’orario e per l’opportunità della festa nel post Torino: quest’ultimo aspetto è stato proprio quello sottolineato dagli stessi dirigenti nerazzurri al giocatore, ieri ad Appiano nell’allenamento in vista della sfida di mercoledì con il Bologna, penultimo appuntamento prima della sosta per il Mondiale. In ogni caso la dirigenza ha deciso che non sarà preso nessun provvedimento con l’attaccante argentino».

Era stato il noto sito Dagospia a pubblicare le immagini della festa, con un Lautaro Martinez scatenato in un noto locale milanese nella serata tra lunedì e martedì. Stamattina il Corriere dello Sport aveva scritto quanto segue. «Da viale Liberazione è trapelata immediatamente una profonda irritazione. Tanto che l’ipotesi di una multa è stata presa in seria considerazione: nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita, semplicemente «sono cose interne». Insieme all’arrabbiatura, la dirigenza non ha nascosto la delusione per un comportamento che mette in evidenza come Lautaro non abbia compreso la gravità della situazione, il peso di una sconfitta come quella rimediata a Torino, e ovviamente che, in questo momento, ogni sforzo deve essere dedicato alla ripresa della squadra».