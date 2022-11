Gasperini: «È stata una bellissima partita, molto corretta. Non avremmo meritato di perdere»

A Dazn: «Nel finale l’arbitro ha perso un po’ la barra. Ero molto curioso di misurarmi col Napoli: ho visto una squadra in grande crescita».

Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida casalinga contro il Napoli.

«Esco con la certezza che faremo bene, è una squadra che cresce, ho visto una grande crescita anche dal punto di vista fisico e atletico, in alcun casi siamo stati sopra al Napoli, non avremmo meritato di perdere, c’è stato un pizzico di sfortuna in qualche situazione, dobbiamo uscire molto orgogliosi e fiduciosi per il futuro».

Gasperini sulla direzione di gara:

«Nel finale l’arbitro ha perso un po’ la barra della partita, perché non ci sono stati episodi eclatanti, è stata una partita molto agonistica, veloce, ma anche molto corretta da parte di tutte e due le squadre, direi una bellissima partita, sul recupero è successo qualcosa, ma nulla di così eclatante».

«Siamo andati in vantaggio sul rigore, l’episodio meno limpido, ma avevamo già costruito occasioni, eravamo pericolosi, giocavamo palla a terra con grandi triangolazioni, le azioni più pericolose le avevamo fatte noi, peccato aver preso gol subito dopo, siamo rimasti un po’ spiazzati e lenti, ma al di là degli episodi, considerato che il Napoli ha qualità, è molto cinico, noi abbiamo fatto bene. Ero molto curioso di misurarmi col Napoli: ho visto ragazzi giovani che possono garantirci di fare bene per il prosieguo del campionato».

Ve la siete giocata alla pari, in estate avete rivoluzionato la squadra. Gasperini:

«Non era facile contro una difesa come quella del Napoli costruire tante occasioni, noi lo abbiamo fatto. Anche nel secondo tempo abbiamo attaccato bene, questa è una squadra dove dovremo lavorare sul miglioramento del gioco del disimpegno da dietro, la palla lunga non è l’unica soluzione, nel secondo tempo abbiamo un po’ esagerato. Lookman sta facendo benissimo. Zapata cercheremo di recuperarlo il meglio possibile, ma io sono molto soddisfatto di questi ragazzi. La nostra è una squadra giovane che cerca di crescere con queste partite».

«Volete sempre parlare di risultato, di posizione in classifica, noi ora non possiamo pensare di ripetere tre anni di fila al terzo posto. Ci sono diversi giocatori andati via, altri infortunati, stiamo rigenerando la squadra e anche coi risultati, a me interessava farlo anche col gioco. E’ una squadra che anche rispetto alla partita col Milan è cresciuta, asta crescendo come consapevolezza e qualità tecnica. Il campionato è ancora lungo, ancora non so dove possiamo posizionarci, ma partite come quella di oggi mi danno la certezza che faremo bene e che non rinunceremo a tutto quello che possiamo fare».

«A centrocampo ho visto prestazioni importanti. Quando fai questo tipo di prestazione vuol dire che ce l’hai nelle corde, la puoi ripetere tante volte».