Ferrero: «Voglio tornare ad occuparmi della Sampdoria, chiedo una tregua ai tifosi»

Al Secolo XIX: «Sono consapevole di avere sbagliato, chiedo scusa a chi si è sentito offeso, non volevo. Aiutatemi ad aiutare il club, poi sparirò».

Dopo un anno di silenzio, l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, torna a parlare. Lo fa con un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. L’attuale azionista di maggioranza del club è sua figlia Vanessa. Ferrero racconta di essersi sentito male guardando in tv la partita della squadra.

«Guardando la partita con il Torino in televisione, la settimana scorsa, mi sono sentito male. Ho accusato un fortissimo attacco d’ansia. Ne parlo ora perché so che è uscita sui social e anche su qualche giornale. Ho molto pudore della mia privacy. Sono andato al pronto soccorso. La situazione della Sampdoria mi fa molto soffrire. Non riesco, non posso restare inerme».

Ferrero dice di aver sempre avuto fiducia in Marco Lanna, ma di essere molto preoccupato per il futuro del club. Dice di voler tornare ad occuparsene e chiede una tregua ai tifosi blucerchiati.

«Bisogna finirla con la guerra, chiedo una tregua ai tifosi. Per il bene della Sampdoria per cortesia facciamo la pace e non facciamo la guerra. Chiedo una tregua. Sono consapevole in passato di avere commesso degli errori, a volte mi sono espresso male a causa della mia… ‘romanità’. Un lessico particolare, una cultura differente. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, non era assolutamente mia intenzione. Penso però che adesso solamente l’unione, e non la divisione, possa aiutare la Sampdoria. Basta pregiudizi, basta violenza. Aiutatemi ad aiutare la Sampdoria a uscirne. Garantiamo un futuro all’altezza e vi do la mia parola d’onore che una volta che la squadra approderà in un porto sicuro io sparirò e vi ringrazierò per sempre».

Qualche settimana fa Ferrero si presentò al Ferraris durante Sampdoria-Roma e fu costretto ad abbandonare l’impianto scortato, per la reazione dei tifosi, non esattamente pacifica.

«Da un po’ di tempo sentivo crescere dentro di me la voglia di rivedere la Sampdoria in campo, dal vivo. Non solo in televisione. Mi era stato sconsigliato di venire con il Monza, come avevo programmato in un primo momento. Non volevo venire con la Roma per evitare equivoci, anche se sono più sampdoriano di quanto possiate credere. In più i romanisti ora mi odiano perché ho messo presidente proprio Lanna, che da calciatore gli ha fatto perdere un derby con la Lazio per un tocco di mano. Sono caduto in una trappola. Sarò anche un ‘viperetta’, ma sono leale. Venivo da Milano e per non disturbare la squadra sono arrivato a metà del primo tempo. Avevo comunque avvisato. Quando mi sono presentato nello skybox riservato alla proprietà, Lanna mi ha salutato, mi ha stretto la mano ed è uscito. Poi qualcuno ha avvisato la tifoseria. Non nego di essere rimasto un po’ sorpreso del comportamento di Lanna, come se non volesse farsi vedere dalla tifoseria blucerchiata insieme a me. Ma è una mia impressione. Sicuramente non ce l’ha con me. Pochi giorni prima era venuto a Milano per incontrarmi, senza problemi. E a volte in questi mesi è capitato che ci siamo messaggiati. Lanna è un bravissimo presidente, una figura che rappresenta un pezzo importante della gloriosa e vincente storia della Sampdoria».