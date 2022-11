Fernando Hierro sulla Spagna: «Vorrei vedere sempre Luis Enrique CT»

Fernando Hierro ad AS: «Valverde può dare ancora di più»

La bandiera del Real Madrid e della Nazionale spagnola Fernando Hierro ha rilasciato un’intervista presso AS dove ha toccato diversi temi, tra cui anche la Nazionale spagnola al prossimo Mondiale. Al momento Fernando Hierro è l’allenatore del Chivas Guardalajara in Messico ed ha parlato del suo approdo:

Come sei stato accolto a Guadalajara? Lo vedono come un salvatore?

«No. Le persone sono molto affettuose, ma sanno che dobbiamo lavorare tutti insieme. È una responsabilità che mi emoziona e la sua filosofia di giocare solo con i messicani mi motiva molto. È la cosa più vicina a una selezione. Suppone una sfida»



Hai avuto diverse proposte interessanti ultimamente, perché hai scelto Chivas?

«Fondamentalmente per la passione del suo presidente, Amaury Vergara, un giovane (35 anni) con una visione speciale del calcio. Questa è stata la prima ragione e poi per accettare la sfida di lasciare la mia zona di comfort e arrivare in un nuovo paese e in una nuova cultura. Sono molto emozionato e nelle mie prime tre settimane mi sono già fatto un’idea di come funziona tutto e della dimensione della lunga distanza che ci aspetta, perché questo è un progetto di due o tre anni anche se, ovviamente, noi non darà nulla a nessuno su quella strada.»

Sei stato anche centrocampista oltre che centrale, cosa ne pensi della stagione di Valverde?

«Quando il Real ha annunciato la sua firma ero in Uruguay e Diego Forlán mi ha già parlato del diamante che stava prendendo. È un giocatore moderno, molto fisico, con colpi e sicurezza straordinari. È il tipico box to box inglese che ha raggiunto la maturità ed è riuscito a mostrare tutto il suo potenziale, ma può ancora ottenere qualcosa in più.»

Ferando Hierro sul Mondiale 2022

Un altro Mondiale sta arrivando. Quali ricordi ti vengono in mente del turbolento inizio di Russia 2018, quando hai dovuto scambiare una cravatta con una tuta da un giorno all’altro? Hai sofferto di più che goderti quel campionato?

«È qualcosa che non era mai successo prima, ma con la freddezza e la prospettiva che danno il passare degli anni, rifarei lo stesso. Era una situazione complessa, ma non potevo permettermi la possibilità di non accettare. Ero stato un giocatore della nazionale per 13 anni e cinque direttore sportivo. Ho pensato al calcio spagnolo. La cosa facile sarebbe stata dire di no, ma non mi pento della decisione che ho preso e se fosse successo ora farei di nuovo lo stesso.»

Vorresti che Luis Enrique continuasse ad allenare dopo il Qatar?

Spero che. Mi piacerebbe. A parte perché gli voglio molto bene, perché siamo stati partner per molti anni. È un grande allenatore. Quello che non so è se si sentirà più come il quotidiano in un club, ma sembra un grande allenatore e mi piacerebbe che continuasse a guidare.