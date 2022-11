Eriksen: «Mi sento fisicamente meglio ora rispetto a prima del mio incidente»

«La gente mi guarda in modo diverso e questo mi fa essere considerato più un leader. Senza di me la Danimarca ha acquisito più fiducia».

L’ultima volta che la Danimarca ha debuttato in un torneo importante è stato il 12 giugno 2021. Era l’Europeo. In quella partita, Christian Eriksen, capitano della Nazionale, subì un arresto cardiaco che durò cinque minuti, durante i quali praticamente era morto. Oggi Eriksen dichiara di essere pronto a giocare al Mondiale, dove la Danimarca esordirà martedì, contro la Tunisia. Le sue parole sono riportate da El Pais.

«Non so perché, ma ora mi sento fisicamente meglio in campo rispetto a prima del mio incidente. Penso di essere lo stesso di sempre, ma la gente mi guarda in modo diverso. Quel pregiudizio mi fa ora essere considerato più un leader, più loquace di prima. Per quanto riguarda il calcio, invece, gioco come sempre. Ciò che è cambiato è la fiducia, la fede della squadra. La squadra è la stessa. La qualità c’era anche prima. Ma poi, con la mia perdita e con l’esperienza dell’Europeo, la squadra ha acquisito più fiducia nelle proprie possibilità. Crediamo di più in noi stessi. Questo è alimentato da dietro, perché anche i tifosi credono di più in noi».

Il vice allenatore, Morten Wieghorst, ha dichiarato:

«Secondo me, Christian è tornato meglio di prima dell’incidente, dentro e fuori dal campo. Per la qualità tecnica, per la visione, per gli sforzi. Penso che sia tornato come un giocatore migliore di prima, se possibile. È molto importante per la squadra. Christian ha ispirato molte persone per come si è ripreso. È stato fonte di ispirazione per la squadra danese e per molte persone in generale. Tutto ciò parla in modo molto chiaro del suo carattere e del suo amore per il calcio».

Eriksen ha annunciato che indosserà sul braccio la fascia arcobaleno con la scritta “OneLove”. Sfiderà la minaccia di sanzione da parte della Fifa. Il direttore generale della Federazione danese è pronto a subirne le conseguenze.

«Non so se la FIFA ci sanzionerà. Vedremo cosa succederà quando si giocheranno le prime partite».