Diego si ritira, la Juve lo pagò 23 milioni ritenendolo l’erede di Del Piero

Ha 37 anni. Lascia dopo la vittoria in Coppa Libertadores con la vittoria del Flamengo. Alla Juve durò una stagione, alla seconda venne ceduto

Diego Ribas da Cunha, meglio conosciuto come Diego, si ritirerà sabato prossimo con la maglia del Flamengo nella partita contro l’Avai FC. Il trequartista brasiliano decide smettere con il calcio giocato a 37 anni, fresco vincitore della Copa Libertadores. L’ex Juventus si ritira dopo 721 partite giocate e 146 gol segnati.

La carriera di Diego inizia nel Santos nel ruolo di regista. Da ragazzo attira le mire dei migliori club europei (fu vicino al Tottenham) ma ad aggiudicarselo fu il Porto nel 2004. Nei due anni in Portogallo mise in luce il suo talento, anche se rimase sempre incostante. Nell’estate del 2006 passaò al Werder Brema e fu qui che cambiò la sua carriera agendo da trequartista. Nei tre anni in Bundesliga esplose, mettendo a segno 38 gol in 84 partite e grandi giocate.

L’exploit di Diego venne seguito da tutta Europa ma a spuntarla fu la Juventus che lo acquistò per 23 milioni. Il suo acquisto doveva essere un passaggio di consegne tra lui e Del Piero, ma questo non avvenne mai. Dopo un buon inizio il brasiliano fece fatica a imporsi per davvero e alla fine della sua seconda stagione in bianconero fu ceduto. Nel mercato del 2010 lo acquisto il Wolfsburg con la speranza che tornasse il giocatore ammirato prima di arrivare in Serie A. Il ritorno in Germania fu alternato dai due prestiti all’Atletico Madrid, partendo spesso dalla panchina.

L’ultima esperienza in Europa fu quella al Fenerbahce ma dopo 12 anni e due stagioni salutò per tornare in Brasile. Il ritorno in patria fu avallato dal Flamengo. Il ritorno nel campionato carioca gli ridiede nuova linfa. Con i rubionegro è stato protagonista nelle due Copa Libertadores conquistate nel 2019 e, appunto, nel 2022 e nei due Brasilerao vinti nel 2019 e nel 2020.

Diego lascia il calcio con una sola nota triste: non ha mai partecipato ai mondiali con il Brasile. Nonostante le 34 presenze e le due Copa America, il brasiliano non ha mai giocato un partita di Coppa del Mondo.

