Daily Mail, allarme per l’alto numero di rigori concessi al Qatar nelle amichevoli

Il Qatar ha giocato sette amichevoli, cinque delle quali a porte chiuse senza nemmeno la presenza degli sponsor. Il Qatar è nel gruppo A

Secondo il Daily Mail uno dei partner di integrità della Fifa ha contattato l’organo di governo mondiale del calcio evidenziando “un numero insolitamente alto di rigori” assegnati al Qatar nelle amichevoli pre-Mondiali, molti dei quali sono stati organizzati a porte chiuse e non trasmesse in televisione o in streaming.

Dice il Daily Mail che il report rileva che il Qatar ha giocato un numero insolito di amichevoli rispetto ad altre nazioni negli ultimi mesi, con i padroni di casa che hanno giocato sette partite da luglio rispetto alle sole due dell’Inghilterra.

Il Qatar ha giocato cinque di queste partite a porte chiuse durante l’estate, persino gli sponsor sono stati tenuti lontani dal campo di allenamento e ci sono state pochissime informazioni in merito alle partite.

Il Qatar fa parte del Gruppo A, che comprende anche Olanda, Senegal e Ecuador ma sembra ci siano pressioni da parte del governo e della famiglia regnante per qualificarsi per la fase a eliminazione diretta nel loro primo grande torneo.

Dopo aver fallito la qualificazione per il 2018, il Qatar ha avuto successo sotto la guida dell’allenatore Felix Sanchez, vincendo la Coppa d’Asia 2019 e raggiungendo le semifinali della Concacaf Gold Cup lo scorso anno. Su questo tema, la Fifa ancora non si è esposta ufficialmente.