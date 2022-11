Sui due episodi indagano la polizia e un pool di pm che si occupano di reati connessi al calcio. Per ora le informative non sono arrivate in Procura

CorMez: i fascicoli dei furti d’auto subiti da Kvara e Kim saranno unificati

Il Corriere del Mezzogiorno scrive dei furti delle auto che hanno interessato i calciatori del Napoli negli ultimi giorni. Prima Kvara, a Cuma, con un ladro che si è introdotto a casa sua per sottrargli le chiavi dell’auto e portargliela via. Poi è stata la volta della moglie di Kim, a cui pure è stata rubata l’auto in una situazione completamente diversa.

“Può darsi che sia una coincidenza, può darsi che non lo sia: ma il giorno dopo il furto dell’auto di Khvicha Kvaratskhelia, trafugata a Cuma e ritrovata alcune ore più tardi a Trentola Ducenta, nel Casertano, qualcuno ha rubato anche l’auto della moglie di Kim, il difensore centrale coreano altro recente acquisto del club. La vettura, una Fiat 500 di particolare pregio, era parcheggiata nella strada di Posillipo in cui il calciatore abita. Impossibile non ipotizzare un collegamento tra due episodi avvenuti a così breve distanza, ma per gli investigatori al momento non vi sono elementi per affermarlo”.

Il quotidiano scrive che dalla società filtra l’ipotesi della pura coincidenza.

“Negli ambienti della società l’ipotesi accreditata è quella della semplice coincidenza: la dinamica dei due episodi è infatti molto diversa”.

Intanto, come noto, sui due furti indaga un pool di pm. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che i due fascicoli saranno probabilmente unificati.

“Sui due furti indaga la polizia con il coordinamento del pool di pm che si occupano di reati connessi con il calcio. Con ogni probabilità i due fascicoli saranno unificati, ma al momento le rispettive informative non sono ancora

arrivate in Procura”.