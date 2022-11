Conte frustrato: «Klopp è felice per come abbiamo giocato? È importante la sua opinione»

Il Telegraph definisce “frustrato” il tecnico del Tottenham dopo la sconfitta rimediata contro il Liverpool

Il tecnico degli Spurs ha risposto sarcasticamente alle precedenti critiche di Jürgen Klopp sulle tattiche difensive del Tottenham “Jürgen é felice per come abbiamo giocato stasera? Bene. È importante conoscere la sua opinione. Jurgen è un buon allenatore” Klopp aveva infastidito Conte dopo il pareggio per 1-1 ad Anfield a maggio – perché aveva detto che “Non mi piace questo tipo di calcio. Ma questo è un mio problema personale. Penso che loro (Spurs) siano di livello mondiale e penso che dovrebbero fare di più per il gioco” Conte ha citato un esempio di ciò che ritiene essere una critica ingiusta sulle tattiche degli Spurs. “Siamo arrivati ​​primi nel nostro girone di Champions League e per molte persone questo era normale nonostante la scorsa stagione fosse in Conference League” Gli Spurs sono stati messi in difficoltà dagli infortuni, in particolare dai loro attaccanti con Dejan Kulusevski che è tornato come sostituto nel secondo tempo e con Richarlison e Son Heung-min ancora fuori. “È difficile spiegare questo tipo di gioco. Stiamo gestendo una situazione con tanti, tanti infortuni e dobbiamo trovare nuove soluzioni”