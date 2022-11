Caterina Guzzanti: «Da ragazza mi vantavo di essere la sorella di Corrado e Sabina»

Ed Elio ha lo stesso atteggiamento con lei?

«È un momento delicato per lui. Alcuni suoi compagni mi hanno chiesto l’autografo fuori dalla scuola: è assurdo e imbarazzante. Se qualcuno mi ferma per strada lui si appiccica a me. Da un lato sbuffa: “Che pizza la notorietà”. Dall’altro mi chiede: “Ma sono famoso anch’io?”. L’altro giorno era arrabbiato e mi ha scritto: “Sei la madre peggiore dell’universo, non so come fai a essere famosa”. Dieci minuti dopo su un altro pizzino: “Prima ho un po’ esagerato”».

Cosa le piacerebbe fare in futuro?

«Mi piacerebbe fare l’attrice per davvero. Finora ho fatto la brillante, la comica. Vorrei un ruolo drammatico, come Barbara Ronchi in Settembre, dove affronta la malattia, la tristezza di una famiglia infelice».