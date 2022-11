Barcellona e Real Madrid non parteciperanno alla riunione di Liga negli Emirati

Per i due club è del tutto inappropriato che La Liga faccia spostare più di 100 persone negli Emirati Arabi Uniti quando la sede è in Spagna

Il Real Madrid e il Barcellona non parteciperanno alla prossima riunione con La Liga in programma il prossimo 7 dicembre a Dubai. Lo fanno sapere entrambi i club tramite una nota ufficiale diramata dal proprio sito web.

La decisione è arrivata dopo la decisione di Javier Tebas, presidente della Federcalcio spagnola, di indurre una riunione a Dubai ad oltre 5.000 km dalla sede della Liga.

Nella riunione di Liga si sarebbero dovuti approvare modifiche sostanziali allo statuto della federazione ma l’assenza dei due top club spagnoli impedirà lo svolgimento. Per il Real Madrid è del tutto inappropriato che La Liga faccia spostare più di 100 persone negli Emirati Arabi Uniti, quando potrebbe svolgersi presso la sede di LaLiga senza sostenere costi straordinari.

I due club si schierano nuovamente contro la Federcalcio spagnola come è già successo in passato quando fu annunciata la Superlega. Anche il Barcellona ha emanato un duro comunicato con cui condanna la scelta di istituire una riunione negli Emirati Arabi quando la sede della Liga si trova in Spagna.

FC Barcelona announces that it will not be attending the Extraordinary General Assembly called by La Liga in Dubai next week. All the details: https://t.co/AwGlJ3amLj pic.twitter.com/x4dDTDzhNU — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 30, 2022

Real Madrid e Barcellona hanno dichiarato che non manderanno alcun emissario in loro rappresentanza alla riunione della Liga in programma il prossimo 7 dicembre. Queste scelte impediranno il normale svolgimento della seduta e ancora non è chiaro se altri club percorreranno questa strada.