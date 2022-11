Bagni: «Il Napoli vincerà lo scudetto, è il più forte di testa e per come sta in campo»

Alla Gazzetta: «Spalletti fa giocare la squadra senza paura, senza mai speculare. Il Napoli sa superare ogni difficoltà. In Champions lo vedo ai quarti».

La Gazzetta dello Sport intervista Salvatore Bagni, protagonista di uno scudetto con il Napoli. Il tema è ovviamente Atalanta-Napoli. Si professa grande tifoso della squadra di Spalletti, che, dice,

«esprime un calcio di assoluto livello internazionale».

Anche se il Napoli non dovesse vincere contro l’Atalanta, domani, il percorso per lo scudetto non sarebbe compromesso, secondo Bagni.

«Può anche capitare che contro l’Atalanta gli azzurri non vincano. Ma cambia poco. Alla fine saranno primi perché sono più forti nella testa oltre che nel modo di stare in campo. Pure a Liverpool ho goduto a vedere come Spalletti fa giocare la squadra. Senza paura, senza mai speculare. A un certo punto ho visto una rimessa laterale battuta a mille a l’ora, quando il Napoli avrebbe avuto la possibilità di far scorrere il tempo visto il risultato che gli serviva. E tutto perché il tecnico è stato bravo a fargli entrare in testa questa mentalità. La squadra se deve gestire attacca fa ciò che sa fare meglio».

Del Napoli cosa le piace? Bagni vede una squadra capace di superare ogni difficoltà. Per la Champions la vede proiettata ai quarti di finale.

«Chi entra fa sempre meglio, tutti sono coinvolti e si aiutano. E c’è questa ricerca degli spazi, del gioco, della vittoria. E la squadra sa superare ogni difficoltà. Lì dove il Milan invece si è fermato, a Torino. Contro la Lazio e il Bologna sono andati sotto ma erano sempre sicuri di ribaltarla. Per questo dico che una squadra così incontrerà difficoltà, ma è destinata a vincere. E anche in Europa la vedo proiettata ai quarti. Sì, anche se incontrasse il Psg».

Bagni parla di come è cambiato il clima allo stadio Maradona.

«La gente mi dice che si diverte come ai tempi di Diego, perché viene allo stadio convinta di ammirare una squadra dominante, capace di vincere contro qualsiasi avversario».