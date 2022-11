Arrivabene sugli infortuni: «Abbiamo aggiunto una persona per capire qual è il problema»

Nel prepartita della sfida tra Juve e PSG l’ad della Juve Arrivabene è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Sulla mancata qualificazione

“Se dicessi che siamo contenti direi una bugia, non qualificarsi in Champions non è piacevole, ma oggi siamo qui per giocarcela per il Paris e per andare in Europa, che non sarà la Champions ma dobbiamo mettercela tutta. È importante continuare a giocare in Europa c’è anche un aspetto economico da tenere in considerazione. Continuare a farsi vedere in Europa è molto importante”.

Sui troppi infortuni

“Il centro sportivo è ben attrezzato e ha tutto il necessario per allenarci in modo adeguato come società stiamo facendo di tutto, poco tempo fa abbiamo aggiunto una persona per capire qual è il problema, capito il quale si dovrà trovare assolutamente una soluzione. Se ha influito la tournée estiva? Non penso che non abbiamo fatto una preparazione adeguata, tutte le squadre fanno tournée estive e il Barcellona addirittura ha giocato in Australia a fine campionato. Credo che questo abbia poco a che fare con la preparazione della squadra”.