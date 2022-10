Zirkzee: «Segnare contro il Napoli alla prima da titolare è una grande sensazione»

A Dazn: «Arnautovic ed io insieme in campo? Credo sia possibile, dipende dall’allenatore. Voglio solo dimostrare di essere affamato».

Ai microfoni di Dazn, al termine di Napoli-Bologna, Zirkzee, autore di uno dei due gol segnati dalla squadra di Thiago Motta. Alla prima da titolare è andato subito in gol al Maradona.

«Ogni attaccante sogna di segnare, farlo contro il Napoli e alla prima da titolare è una grande sensazione, non venivo da un periodo facilissimo».

Può essere un punto di ripartenza per il Bologna?

«Speriamo la settimana prossima di fare meglio, ma venire qui a Napoli e giocare una partita positiva, anche senza risultato, è un inizio per svoltare la situazione. Arnautovic ed io insieme in campo? Credo sia possibile, è una scelta che dipende dall’allenatore. Al momento è complicato, ci giochiamo in due una posizione soltanto. Voglio solo dimostrare di essere affamato e che posso meritarmi un posto anche nel futuro».