Il Barcellona vieta ai propri tifosi di indossare i colori dell’Inter al Camp Nou

Tra le raccomandazioni della vigilia di Champions c’è scritto: “l’accesso alle aree per i tifosi di casa non sarà consentito a chi indossa i colori dell’Inter”.

Il Barcellona pubblica sui suoi social le raccomandazioni per i tifosi che domani saranno al Camp Nou per assistere alla partita di Champions contro l’Inter. Si tratta di suggerimenti di routine, come l’utilizzo di mezzi pubblici per arrivare allo stadio. Oppure il consiglio di anticiparsi per evitare le calche ai tornelli. E poi avvisi sul controllo dei titoli di accesso allo stadio. Tutte cose normali, che tutti i club consigliano ai propri tifosi alla vigilia di partite importanti. Ma tra le raccomandazioni ce n’è una che sicuramente stona. Il Barcellona, infatti, scrive che non sarà consentito l’accesso ai tifosi della squadra che vestiranno indossando i colori dell’Inter: il nero e l’azzurro. Semplicemente a loro non sarà consentito occupare le aree riservate alla tifoseria di casa.

Di seguito le raccomandazioni del club.

Consigli per i tifosi che domani saranno allo Spotify Camp Nou

Solo gli abbonamenti fisici per il 2022-23 saranno validi sia per lo stadio che per il parcheggio. L’accesso con le versioni digitali non è consentito.

Si consiglia di arrivare allo stadio il prima possibile. Le porte di accesso saranno aperte per evitare la congestione. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle 19.30.

Si consiglia l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere lo Spotify Camp Nou.

I nomi sui biglietti saranno controllati con la documentazione ID. Se non coincidono, il biglietto corrispondente verrà ritirato.

L’accesso alle aree per i tifosi di casa non sarà consentito a chi indossa i colori dell’Inter.

Assicurati di avere la documentazione pronta prima di arrivare ai cancelli di accesso e ai cancelli dello stadio per evitare la congestione.