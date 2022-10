Valverde: «Devo fare 10 gol, non voglio procurare il ritiro di Ancelotti»

Il tecnico disse «se non fa almeno 10 reti in una stagione straccio il patentino». Gli ha svoltato la carriera. L’anno scorso El Pajarito ha chiuso la stagione con un solo gol, quest’anno ne ha già segnati 6

È un momento d’oro per Federico Valverde. El Pajarito è sempre più centrale al Real Madrid, e ha trovato il gol sia nel Clásico contro il Barcellona (un gran bel gol) sia nella partita di ieri contro l’Elche. Ieri l’uruguayano ha segnato in grande stile, dal limite dell’area, dopo che i tentativi di Vinicius e di Benzema erano stati respinti. Il video:

Benzema e Vinicius ❌

Ci pensa Valverde a segnare un gran gol 🇺🇾#LaLiga #DAZN pic.twitter.com/ielfMnlUlb — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 19, 2022

È un’attitudine al gol nuovissima al centrocampista ex Peñarol: la scorsa stagione Valverde segnò un solo gol e lo fece in Supercoppa. Quest’anno, in due mesi e 15 partite giocate, ha già segnato 6 gol, cinque nella Liga e uno in Champions League. Ancelotti gli ha svoltato la carriera: il tecnico di Reggiolo lo utilizza a tutto campo, sia come mezzala che, talvolta, – è successo in finale di Champions – largo a destra. E pretende che faccia valere la sua enorme qualità in zona gol. «Se non riesce a fare almeno 10 gol in una stagione, io devo prendere il patentino e stracciarlo per andare in pensione», aveva detto qualche settimana fa Ancelotti. Valverde gli ha risposto con alcune dichiarazioni a Dazn:

«Ancelotti ha detto che lascerà il calcio se non segnerò almeno 10 gol. Mi tocca farne ancora, non voglio essere io la causa del suo ritiro».