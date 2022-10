«Una petizione per Mertens, Raspadori è una scommessa» (lo stupidario dei tifosotti)

“Non si può sostituire Insigne con un gioggiano”. “Ma davvero pensano di rimpiazzare Koulibaly con un coreano?”

“Facciamo una petizione: Mertens deve restare a tutti i costi! Raspadori è giovane, una scommessa, solo un pazzo può pensare che può prendere il posto del miglior marcatore della storia del Napoli”.

Nel giro di qualche settimana Raspadori ha segnato tre gol in Champions e due in Nazionale ed è unanimemente riconosciuto come il più interessante talento del calcio nazionale, mentre Mertens in Turchia non ha ancora realizzato una sola rete!

In undici gare il “gioggiano” ha già segnato sei gol (senza tirare i rigori) e realizzato tre assist, ha procurato rigori e cartellini a iosa ed è diventato il nuovo idolo dei tifosi.

“Ma davvero si pensa di rimpiazzare Koulibaly, il miglior difensore del campionato italiano e tra i migliori al mondo con un coreano che gioca nel campionato turco? Quest’anno subiremo una montagna di gol, soprattutto in Champions”.

Otto reti subite in undici gare (sei in campionato due in Champions), Kim ha già segnato due gol (di testa) e insieme a Rrhamani forma la migliore coppia di difensori centrali del campionato.

“ha smantellato una squadra, quest’anno non ci qualifichiamo nemmeno per la Conference League, altro che quarto posto, dobbiamo lottare per salvarci”.

Il Napoli è attualmente primo in classifica in campionato e in Champions, è ancora imbattuto, ha totalizzato sette vittorie di fila in entrambe le competizioni (mai accaduto), ha travolto squadre del calibro di Liverpool e Ajax (dieci Coppe dei Campioni/Champions League vinte in due), ha segnato trentuno reti in undici gare, tredici gol in tre gare di Champions (di cui nove in trasferta).

Ancora una volta i tifosi del Napoli sono stati clamorosamente smentiti dai fatti e hanno dato ulteriore conferma della loro mostruosa ignoranza, stupidità, incompetenza. Da quando giocano al Fantacalcio o alla PlayStation molti tifosi hanno dimenticato che il loro “ruolo” sarebbe quello di tifare, ossia sostenere e supportare la propria squadra del cuore, a prescindere, non quello di sostituirsi, di volta in volta, ai presidenti, agli allenatori, ai direttori sportivi, ai preparatori atletici, agli addetti stampa, ai responsabili del marketing, etc, volendo per forza di cose suggerire/dettare le politiche aziendali e/o le strategie comunicative da intraprendere, gli assetti societari, stabilire chi deve e chi invece non può fare parte del Ca di una società, la scelta dell’allenatore cui affidare la guida tecnica della squadra, il sistema di gioco da adottare, la formazione da mandare in campo, la posizione e il ruolo più congeniale ad un determinato calciatore, le sostituzioni da effettuare durante la gara, chi deve essere il medico sociale, etc.

Ma che si dessero tutti all’ippica.