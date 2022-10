The Athletic: Van Dijk ha dimostrato che Haaland si può fermare

Il Liverpool ha battuto il City 1-0 affrontando brillantemente il bomber di Guardiola. Haaland ha vinto solo tre dei suoi nove duelli. Ha sempre trovato un ostacolo

Virgil van Dijk ha dimostrato che Haaland può essere fermato. Lo scrive The Athletic a proposito di Liverpool-Manchester City 1-0. Per il Liverpool è andato a segno Mohamed Salah, ma il trionfo della squadra è stato costruito su basi solide.

In questa stagione, in cui il Liverpool non ha iniziato benissimo, la forma di Van Dijk “è stata ritenuta un sintomo del declino della squadra”. Ha commesso errori a cui non ci aveva abituati e in tanti hanno puntato il dito verso di lui. Ma ha fermato l’inarrestabile potenza di attacco di Haaland.

“Più volte si è trovato nel posto giusto al momento giusto per affrontare il pericolo. Quando il Liverpool aveva il cuore in affanno mentre il City premeva per pareggiare, era Van Dijk che veniva in soccorso”.

Ottima la sua prestazione, come quella di Joe Gomez al suo fianco.

“Haaland gravitava regolarmente verso Gomez, presumibilmente nella convinzione che avrebbe goduto di più gioia che contro Van Dijk, ma il difensore della Nazionale è rimasto solido”.

Klopp nel post gara, ha commentato la prestazione elogiando i suoi due giocatori, ha definito la loro prestazione matura e la difesa del Liverpool estremamente organizzata e appassionata.

Nel preparare la partita, il Liverpool si era concentrato sul limitare i rifornimento per Haaland. Ciò si è basato sui terzini Robertson e James Milner che hanno lavorato instancabilmente per chiudere lo spazio, ed entrambi lo hanno fatto con enfasi”.

“Per la maggior parte, il Liverpool ha affrontato brillantemente Haaland. Ha vinto solo tre dei suoi nove duelli e quando ha trovato spazio, Alisson lo ha ostacolato”.

The Athletic definisce Van Dijk “un colosso di Klopp”.