In conferenza: «Vogliono fare sempre bene. Se domani saremo quelli che ho visto ieri e oggi in allenamento potremo vincere»

Nella conferenza stampa della vigilia di Cremonese-Napoli, all’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è stato chiesto se c’è il rischio, dopo la scorpacciata di Amsterdam contro l’Ajax, di un calo di attenzione da parte della squadra. Impossibile, ha risposto Spalletti. Con il Napoli non si corre questo pericolo. Dipende dai giocatori che sono in squadra, dal motivo per cui li ha scelti la società. Quest’anno il club ha voluto giocatori più giovani e con più entusiasmo, che vogliono fare sempre bene. Per loro non fa alcuna differenza incontrare la Cremonese appena salita in Serie A o una squadra blasonata come l’Ajax.

«Domani troveremo un ambiente bellissimo, Cremona è una città che vive il calcio in modo corretto. Conosco Pecchia che li ha allenati finora e Alvini che li sta allenando, un mio grandissimo amico, venivano gli allenatori a vederlo allenare i Dilettanti. Gli allenatori come lui possono arrivare ovunque, perché sono interessati a tutto, non ci facciamo ingannare dalla sua faccia da bravo ragazzo, è uno furbissimo, domani gli farò i complimenti, lo abbraccerò forte, se lo merita, sono io il fortunato ad allenare nella sua stessa categoria. La differenza di incontrare una squadra o un’altra? I calciatori che abbiamo noi non corrono questo rischio, per la loro tipologia, da dove vengono e la scelta che abbiamo fatto quest’anno, di avere calciatori giovani, con più entusiasmo che vogliono fare sempre bene e poi troveremo una squadra forse più chiusa che ci darà meno campo rispetto alle ultime partite, anche se nell’ultima partita sono andati addosso all’avversario. Alvini è molto propositivo, con il suo calcio. Bisognerà essere quelli che ho visto ieri e oggi in allenamento, se saremo così avremo buone possibilità di vincere».