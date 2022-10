Sarri: «Non so cosa sia il Sarrismo. Mia moglie direbbe: uomo scontroso un po’ testa di c…»

Dopo il 2-0 all’Atalanta: «Ho avuto per 6 anni squadre che hanno fatto più verticalizzazioni di tutti in Serie A. E mi dicono che faccio il tiki-taka…».

Ieri la Lazio di Maurizio Sarri ha portato a casa tre punti importanti battendo l’Atalanta in trasferta 2-0. Sarri si è inventato Felipe Anderson falso nueve e ha imbrigliato Gian Piero Gasperini, che di fatto non ci ha capito niente. Al termine del match, l’allenatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

«L’utopia è irraggiungibile. Lo scudetto è un po’ meno irraggiungibile, ma è come l’utopia».

Gli è stato chiesto se è questo che intende per sarrismo. Il tecnico ha polemizzato su chi dice che il suo è tiki-taka. Ha rivendicato il fatto che per sei anni ha guidato squadre che hanno fatto verticalizzazione più di tutte le altre in Serie A.

«Se è questo che intendo per sarrismo? Questa è la filosofia che voglio dare alla squadra. Il mio non è tiki-taka, il nostro è un palleggio da avanti e indietro, verticale, andando negli spazi. Ho avuto per 6 anni squadre che hanno fatto più verticalizzazioni di tutti in Serie A. E mi dicono che faccio il tiki-taka. Il Sarrismo non so cosa sia. Non so dare la definizione, forse mia moglie ve la saprebbe dare, ossia uomo scontroso un po’ testa di c…».

Per Sarri è ancora presto per sognare:

«Ai ragazzi dico che un mese riesce a molti, sei mesi a pochi, 9 mesi solo a chi vince. Noi siamo solo all’inizio».

Sarri sulla Lazio senza Immobile:

«E’ chiaro che a noi Ciro fa comodo, in settimana ci siamo detti che dovevamo tirare fuori qualcosa di più da ognuno. Quella di Bergamo poteva essere la partita adatta per una squadra che non vuole dare punti di riferimento contro una che i punti di riferimento li cerca. Aspettiamo a dire che possiamo fare a meno di Immobile».

Chiederà un vice Immobile alla società?

«Se lo chiederò? Non abbiamo affrontato il discorso. Pensare di fare operazioni di mercato coinvolge tutti gli interessi della società, non solo quelli tecnici. La Lazio storicamente non ama molto il mercato di gennaio, il presidente non ha mai fatto grossi interventi. Penso che la riunione di mercato durerà 5 minuti».