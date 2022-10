Sampdoria, striscioni contro Ferrero

“Via dall’U.C. Sampdoria gli infami, bugiardi e leccaculo di Ferrero” è apparso oggi in città. I tifosi del Genoa si schierano con l’ex presidente

Non c’è pace per la Sampdoria, che domani ritorna in campo contro l’Ascoli in Coppa Italia al Ferraris. Il contestatissimo blitz dell’ex presidente della Samp Ferrero durante la partita fra blucerchiati e la Roma allo stadio di Marassi ha lasciato il segno e acceso il derby degli sfottò:

Appena allo stadio si è diffusa la voce relativa alla presenza di Ferrero, i tifosi hanno cominciato a fischiare e ad insultarlo. A quel punto, visto che la tensione non accennava a diminuire, le forze dell’ordine hanno deciso di scortare fuori Ferrero.

Nella notte la città è stata tappezzata di striscioni, molti dai genoani, uno, durissimo, dei doriani della Sud contro chi nella società è ancora vicino al Viperetta, come riporta Primocanale.it.

“Via dall’U.C. Sampdoria gli infami, bugiardi e leccaculo di Ferrero”.

I genoani hanno risposto con un

“Ferrero non mollare”.



Altri striscioni sono stati trovati in città, su tutti indaga la Digos