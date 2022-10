Ravanelli: «Nella Juventus solo 13-14 giocatori sono da Juventus»

Su Libero: «gli altri non hanno quel carisma e la personalità che serve in un club del genere. Il Napoli ha creato un progetto davvero interessante»

Libero intervista Fabrizio Ravanelli ex attaccante della Juventus e della Nazionale. Parla della Juventus ma anche del Napoli.

Su quattro italiane in lizza quante arriveranno agli ottavi?

«C’è il grande rischio in Champions sia per la Juve sia per le milanesi di trovarsi fuori dalla coppa più importante già ai gironi. È un po’ il segnale di come il nostro calcio stia facendo fatica in Europa e purtroppo non da quest’anno. L’unica eccezione è rappresentata dal Napoli che invece sta mettendo in mostra un grande calcio e ha creato un progetto davvero molto interessante».

A proposito della Juventus.

«Ci sono molti calciatori non da Juve. Solo 13-14 di loro sono all’altezza. Ho visto una squadra senza carattere, con tanti, troppi giocatori che scendono in campo impauriti e che dopo ogni gol preso perdono fiducia e poi crollano. Molti di loro hanno poca personalità. Questo è uno dei principali problemi della Juve insieme alla mancanza di continuità di rendimento».

Allegri.

«Da allenatore Max Allegri ha certamente le sue responsabilità, ma ci sono anche grosse colpe dei giocatori nei risultati deludenti di questa prima parte di stagione. Il colpevole numero uno del momento negativo non é lui».

Ma Allegri ha davvero una corazzata come dicono in tanti o in Italia ci sono squadre superiori tipo Milan e Napoli?

«La rosa non mi sembra nel complesso di grande qualità. Ha solo 13-14 giocatori da Juventus secondo me. Tanti altri sono ottimi elementi, ma che per giocare nella Juve non hanno quel carisma e la personalità che serve in un club del genere. Quando indossi la maglia della Juventus, devi avere una grande personalità e nessuna paura di sbagliare: onestamente in diversi di loro queste caratteristiche non ci sono…».