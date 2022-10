Pioli: «È una sconfitta che fa male, sono molto deluso»

A Dazn: «era importante per non allontanarsi dal Napoli che sta facendo molto bene, anche se il campionato è ancora lungo»

Pioli a Dazn dopo la sconfitta del Milan contro il Torino.

«Non siamo stati lucidissimi, non giocato partita tecnicamente di altissimo livello, le partite vanno indirizziate con qualità e determinazione negli episodi che possono cambiare la partita, non siamo stati bravi nell’area avversaria e neanche nella nostra area.

Pioli: «Dovevamo palleggiare di più, molto più aperti Leao lo ha fatto meno a sinistra, ci mancava lo sfogo largo, abbiamo provato a fare 4 contro 4 davanti ma i movimenti non sono stati così precisi. Siamo stati pericoloso ma non qualitativamente alti per sbloccare la partita.

I tre cambi all’intervallo?

«Volevo cambiare qualcosa, cercare più vivacità, movimento senza palla, più spinta con Dest, ho porvato a cambiare caratteristiche dei giocatori offensivi.

Leao

«Non è stata la sua serata migliore, questo è evidente, poi ho calciatori con caratteristiche diverse. Abbiamo ricominciato male. È una sconfitta che fa male. Deluso sicuramente, volevamo continuare striscia consecutiva, preparato bene la partita, mi aspettavo di proseguire striscia consecutiva. Dobbiamo lavorare bene nelle prossime gare.

La partita di stasera era importante per non allontanarci da una squadra che sta facendo benissimo. Il Napoli è molto forte, sta facendo un campionato eccezionale, è visibile a tutti anche se il campionato è ancora lungo.

Salisburgo?

«Non credo che rimanga chiuso, aggressivo sì. Ma con una mentalità e tatticamente diversa dal Torino