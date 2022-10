Su La Repubblica un’intervista a Giorgio Parisi, vincitore del Nobel per la Fisica il 5 ottobre 2021. Racconta quali sono le richieste più strane che ha ricevuto nell’ultimo anno.

A Parisi viene chiesto cosa fa per combattere il cambiamento climatico. Risponde:

«Ho proposto al mio condominio di fare il cappotto termico e installare 150 metri quadrati di pannelli fotovoltaici sfruttando il superbonus. La mia richiesta non è passata. Hanno vinto resistenze, complicazioni e burocrazia. Parecchi condòmini erano restii a investire per realizzare l’impianto. Io ero molto disponibile, ma altri assai meno. Da questa esperienza ho imparato che forse la mano invisibile del mercato non è sufficiente a gestire cambiamenti così importanti. Servirebbero delle imprese gestite dai Comuni che, su richiesta dei condomìni, si occupino di tutto, senza burocrazie, spesso difficili da superare per i cittadini, e senza prezzi gonfiati. Oppure vedrei bene dei contratti con Enel specifici per affittare i tetti adatti al fotovoltaico, e semplificherei anche le comunità energetiche. Infine, mi chiedo perché non si realizzi una fabbrica di pannelli solari in Italia. Non mi pare una tecnologia impossibile».