Osimhen e Kvaratstkhelia, pensate un po’ come è strano il destino. Il primo era stato avvistato nel 2015 da un osservatore del Bologna che oggi fa il barista vicino ad Anzola. Il secondo, fra i tanti meriti ascritti al ds partenopeo Giuntoli (lo stesso che contribuì a portare in A nientemeno che il Carpi), pare sia un’intuizione di Micheli e Mantovani, due che fino a qualche anno fa erano nello staff di Bigon e che lo seguirono al Bologna, salvo poi tornarsene qui. Questione di scelte, di attimi fuggenti, di occasioni, a volte magari anche di fortuna. Ma quei due ieri hanno deciso una partita molto più equilibrata (come racconta il 3-2 fina- le) di quanto chiunque potesse aspettarsi.