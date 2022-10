Kvara contro tutti, sei magie per mettere i compagni in porta – VIDEO

Dazn pubblica un video delle sue giocate in Napoli-Bologna. «Quasi due minuti di Kvara che dispensa calcio per affrontare questo lunedì»

«Quasi due minuti di Kvara che dispensa calcio per affrontare questo lunedì»: è il “copy” (per i boomer, testo o paragrafo pubblicitario) che Dazn sceglie per un video con le migliori giocate di Khvicha Kvaratskhelia durante la partita di ieri tra Napoli e Bologna. “Dispensa calcio”, Kvara, sì: perché ieri il georgiano ha messo i panni dell’assist-man e ha tessuto le fila delle azioni più pericolose della squadra di Spalletti. Il suo nome compare sul tabellino una sola volta (in occasione dell’assist per il terzo gol del Napoli, firmato da Osimhen) ma – e basta dare un occhio al filmato – il suo marchio sulla partita è assai più visibile. Sembra Kakà, ha scritto Antonio Pironti sul Napolista.

Il video ritrae, in ordine: l’assist che ha mandato in gol Osimhen per il 3-2 definitivo; la magica sterzata che ha fatto fuori il terzino del Bologna prima che mettesse in porta Matteo Politano, che da solo con la porta spalancata ha sparato alto; l’assist no look con cui ha premiato il movimento di Raspadori dopo aver ricevuto da Lobotka; l’assist a Mario Rui in occasione della traversa del portoghese; l’assist per Mathias Olivera dopo aver saltato secco un difensore felsineo; la giocata in mezzo a quattro difensori da cui è scaturito il gol del Chucky Lozano. E pensare che Dazn ha saltato qualche giocata, forse per ragioni di tempo perché erano troppe. Di sicuro manca l’assist per Zielinski che ha colpito l’incrocio dei pali.

