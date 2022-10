Napoli, Osimhen torna a lavorare in gruppo

Grandi novità nel report dell’allenamento di questa mattina diffuso dal Napoli sul suo sito ufficiale. Riguardano Osimhen: Victor è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre un mese. Parzialmente, per il momento. Ma il nigeriano vede la Cremonese. Secondo le ultime indiscrezioni, Osi sarà almeno convocato, e assaporerà dunque il campo dopo aver saltato cinque partite tra campionato e coppa. Il Napoli è riuscito a vincerle tutte, con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone sugli scudi, ma è inutile sottolineare che si tratta di un recupero importantissimo per Spalletti. Il Napoli ha dimostrato di saper vivere (eccome!) anche senza Osimhen, ma riavere Osimhen – anche per uno spezzone di partita – può essere fondamentale.

Victor si era fatto male nella sfida del 4 settembre contro il Liverpool, la prima di Champions. Gli esami diagnostici evidenziarono una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro ha svolto per un mese terapie e programmi differenziati di lavoro. Il report dell’allenamento di oggi: