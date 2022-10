“A 11 anni non sprecava un secondo in dribbling inutili che ovviamente sapeva fare, ma andava dritto in porta”

El Mundo ha intervistato Josep Maria Minguella, l’uomo che ha portato Maradona in Europa. Ma che poi ha continuato e ha portato al Barcellona anche Stoichkov, Ronaldo il Fenomeno, Rivaldo e Romario. E Messi.

Nella lunga intervista racconta anche la trattativa per la Pulce:

“Non ho scoperto Maradona, me ne sono innamorato subito e gli ho detto: “Questo va il Barça”. Con la scoperta di Messi ho più meriti. In questa professione ricevi costantemente video e consigli dai bambini che puntano, ma è assolutamente imprevedibile indovinare se giocheranno fino ai 10 anni o fino ai 20. Ho visto Leo subito. Quello che ha catturato soprattutto la mia attenzione è che faceva le cose in modo molto diretto, non sprecava un secondo in dribbling inutili che ovviamente sapeva fare, ma andava dritto in porta. Quando ho visto il primo video che mi ha mandato un amico argentino, ho capito che era diverso dal resto. Pensavo che sarebbe stato bello, ma non il migliore, il fenomeno mondiale che è tuttora”.

“Leo aveva 11 anni e, a quel tempo, il Barça non ingaggiava giocatori stranieri così giovani. C’era la regola FIFA che non si poteva prendere un bambino di quell’età, ma bisognava portare la famiglia e dare loro un lavoro. Quando il Barça ha visto gli obblighi economici legati alla firma di Leo, le spese di viaggio, i costi, la casa e il dare un lavoro al padre, hanno deciso che non lo volevano. Era una cifra ridicola, 3.000 euro adesso, ma non rientrava nel budget. Non è così strano, è successo a Madrid qualche anno dopo con Neymar. Devo mettermi una medaglia sul petto perché ho lavorato sodo. Dopo aver combattuto tanto, alla fine ha dato i suoi frutti. Rexach mi ha sostenuto e il consiglio di Gaspart ha finito per accettare.