Milik: «A Marsiglia avrei potuto fare meglio, ma per fare di più c’è bisogno di chi giochi per te»

A L’Equipe: «Alla Juve giochiamo a due punte, è più facile. Con Sampaoli ero spesso solo in area, non c’erano giocatori capaci di entrare in area».

L’Equipe intervista Arkadiusz Milik. Il tema è soprattutto il netto cambio di tendenza da quando è alla Juventus rispetto ai tempi in cui giocava per il Marsiglia. A Torino è arrivato in estate, sembra trovarcisi molto bene, sicuramente meglio di come si trovava in Francia con Sampaoli. In Serie A Milik ha già segnato 3 gol, più uno in Champions.

«Sì, ho iniziato bene qui ma la stagione è lunga e le prestazioni individuali, alla fine, non contano così tanto. Perché l’obiettivo è vincere e lo facciamo tutti insieme. Dobbiamo continuare a lavorare per giocare meglio e vincere le partite. Dopo di che, personalmente, sì, ho fatto una buona partenza, anche se penso che possiamo sempre fare meglio».

Come si spiega questo rapido adattamento?

«Ho giocato quattro anni a Napoli e questo mi ha aiutato nei miei primi passi qui. Parlo bene l’italiano, e questo è un asset importante, non ho problemi a capire l’allenatore e tutte le istruzioni che mi dà. Conoscevo già questo campionato. E poi, sono molto motivato. Ho sempre detto che sognavo di giocare nei club più grandi e la Juve è uno di questi. Mostrare alle persone chi sei, dimostrare che meriti di giocare qui, è una motivazione importante».

La Juve era un vecchio sogno, vero?

«Assolutamente. Ma è soprattutto un punto di partenza. Non posso dire a me stesso che sono arrivato perché sto giocando qui, dove volevo essere. Ho fissato nuovi obiettivi per me quando sono arrivato qui, che tengo per me».

Ci sono differenze importanti tra Ligue 1 e Serie A?

«Sì, ma ovviamente dipende dai giocatori e dagli allenatori. Oggi, ad esempio, un allenatore italiano è arrivato a Marsiglia e sta facendo molto bene lì, e queste sono cose che stava facendo in Serie A. Ma qui, in Italia, ci sono più tattiche, sia in allenamento che nelle partite, mentre in Francia ci sono più spazi per giocatori veloci, giocatori laterali che corrono».

La Juve sta attraversando un periodo delicato. Come lo spiega? Milik risponde:

«Non abbiamo iniziato bene il campionato, questo è certo. Qui, le aspettative sono sempre molto alte: se giochi devi vincere. Tutti stanno lavorando per la vittoria, in tutto il club. E quando non vinci le cose non vanno bene, perdi punti e questo fa male a tutti. Ma ci sono abbastanza partite davanti a noi per mettere a posto la situazione. Spero che possiamo recuperare tutto quello che abbiamo perso».

Quando ci sono stati i tuoi primi contatti con la Juventus? Milik dice che i contatti sono antichi.

«Prima della partita contro il Nantes del 20 agosto, dove sono rimasto in panchina. Poi è andato tutto molto velocemente e in pochi giorni sono arrivato qui. Dopo di che, i veri primi contatti con la Juve sono stati quando ero a Napoli, risale un po’ all’indietro. Le cose non erano andate per il verso giusto, quindi siamo felici di essere riusciti a ritrovarci, finalmente».

Hai mai esitato? L’OM era anche in Champions League…

«Ero felice a Marsiglia, la squadra stava migliorando ogni ad finestra di trasferimento da quando sono arrivato. Ogni sei mesi eravamo più forti. Sono arrivato a gennaio, l’estate successiva i dirigenti hanno preso sei o sette giocatori importanti e ci siamo qualificati per la Champions League. Poi, con la Champions League, hanno reclutato alcuni giocatori più di alta qualità. Ma avevo una possibilità e volevo accettarla».

Massimiliano Allegri ha avuto parole molto lusinghiere sul tuo adattamento. All’OM, Jorge Sampaoli sembrava dire il contrario. Milik:

«Il mio obiettivo non è dimostrare qualcosa a qualcuno, perché comunque la gente parla e c’è sempre chi è pronto a criticare. Faccio tutto il possibile, lavoro il più possibile per raggiungere i miei obiettivi. Quasi tutte le partite che ho giocato qui abbiamo giocato con due punte e penso che sia più facile per qualsiasi attaccante giocare a due, hai più spazi, più situazioni. A Marsiglia era diverso. Con Sampaoli ero spesso solo in area, bloccato da due difensori, e non avevamo giocatori con le caratteristiche per entrare in area, avevano altri profili. Mi sento bene qui. Ho avuto una grande esperienza a Marsiglia, sono contento di quello che ho fatto lì, anche se avrei potuto fare meglio. E questa città rimarrà sempre nel mio cuore».

Come hai vissuto il mese di agosto? Sei passato dall’essere un giocatore importante per la campagna Champions League di OM a un giocatore in vendita…

«Ho sempre avuto un rapporto chiaro e onesto con il Presidente Longoria, abbiamo sempre parlato di tutto, è stato onesto con me e non ha mai detto di volermi assolutamente vendere. Ma eccomi qui, non faccio troppa attenzione a ciò che è scritto perché non tutto è vero. Forse quella volta era vero, ma non ho ricevuto quei messaggi dalla direzione».

Come ti spieghi la scorsa stagione, quando hai giocato molto meno? Hai segnato molto nei primi sei mesi, poi hai subito un intervento al ginocchio e hai perso il posto da titolare. Hai avuto una spiegazione da Sampaoli?

«Quando la squadra ha ripreso ero in riabilitazione. L’ho ritrovata solo un mese e mezzo dopo. All’inizio stavo lottando, perché fisicamente non ero al top. Poi mi sono sentito molto bene, ma l’allenatore ha fatto altre scelte. Non credo di aver perso il posto da titolare, ma ho giocato con meno continuità. Ho segnato gol importanti, ma spesso l’allenatore aveva altre idee e faceva giocare altri giocatori. Sono state le sue scelte e le ho sempre rispettate. Di sicuro, come giocatore, quando segni, quando ti senti bene, questi sono momenti che non capisci. Ma l’importante è rispettare la squadra e il club».

Ma un attaccante che segna, come era Milik, cosa poteva fare di più?

«Ho sempre pensato che le statistiche non siano tutto. L’attaccante non è solo il giocatore che segna. Certo, gli obiettivi sono molto importanti, ma nel calcio moderno devi fare più cose, essere connesso alla squadra, aiutare a tenere la palla, aiutare a creare opportunità».

Alla Juve si fa bene, tutto…

«Sì, e cerco sempre di non pensare solo al gol. Perché altrimenti, se non fai gol per due partite, allora tutto ciò a cui pensi è quello. Mentre si può permettere agli altri di avere possibilità o si può permettere loro di avere spazi e si può avere un buon gioco senza segnare. E puoi anche fare una brutta partita segnando».

Per anni, OM ha aspettato un “grande attaccante”. Sei arrivato, hai segnato tanto, poi non hai più giocato, e ora sei alla Juventus e fai gol…

«Non mi piace dire che sono un “grande attaccante”. Ognuno ha le sue caratteristiche, il suo modo di giocare. A volte, per usarlo al meglio, devi avere le persone giuste intorno a te, al momento giusto, per mostrare tutta la qualità che hai. Questo può accadere ovunque, i giocatori non sempre riescono a esprimersi al meglio in tutte le squadre. A Marsiglia penso di essere stato bravo, ma che avrei potuto fare meglio, e lo so. Sono stato bravo ma non molto bravo, e a volte per fare quel passo in più, specialmente con le mie caratteristiche, hai bisogno delle persone giuste in giro, che giocano anche per te».

Hai mai dubitato, anche quando eri un sostituto ogni settimana?

«Il calcio è la mia professione, la mia passione, ma anche l’ossessione di diventare più forti, di giocare meglio, e questo è solo lavoro. Non sono un talento naturale, non ho le qualità di Neymar, che può essere il migliore del mondo e che fa tutte queste cose in campo. Per migliorare devo lavorare molto. Fisicamente, tecnicamente, ma anche mentalmente».

Tra poco più di un mese inizia la Coppa del Mondo, che giocherai con la Polonia. Non eri a Euro 2021, a causa del tuo infortunio al ginocchio. Non vedi l’ora di essere in Qatar? Milik allontana l’idea.

«Onestamente non ci penso tanto, perché ci sono ancora tante partite con la Juventus. Siamo concentrati come club per recuperare i punti persi. La Coppa del Mondo è ancora lontana».