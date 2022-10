Milan, risentimento muscolare per De Ketelaere. Salterà Milan-Chelsea

Il belga non ha partecipato all’allenamento con la squadra, ha lavorato solo in palestra. Pioli ritrova invece Messias, oggi presente alla seduta mattutina

Il Milan perde De Ketelaere. Stefano Pioli non potrà fare affidamento sul belga per la partita di Champions League contro il Chelsea. Il giovane calciatore arrivato nel mercato estivo in rossonero, infatti, si è fermato per risentimento muscolare. La Gazzetta dello Sport scrive che oggi De Ketelaere ha saltato l’allenamento. Ha lavorato in palestra. Contro il Chelsea, domani, per il match di ritorno di Champions League, toccherà di nuovo a Brahim Diaz.

Pioli aveva difeso con fervore il suo giocatore, alla vigilia della partita di campionato contro la Juventus, salvo, poi, mandarlo in panchina e preferirgli Brahim Diaz. Ora la scelta sarà obbligata, dato l’ennesimo infortunio che ha colpito i rossoneri.

Era invece presente alla seduta del mattino Messias, tornato ad allenarsi per la prima volta dopo l’infortunio rimediato alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Messias ha svolto lavoro differenziato. Nelle prossime ore si capirà se potrà essere convocato per il match di domani.

Questa mattina, a Milanello, erano presenti anche Maldini, Massara e Gazidis per assistere alla rifinitura del Milan in vista dell’impegno di Champions di domani, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. L’allenamento è iniziato con una sessione video: in gruppo presente anche Andrei Coubis, difensore classe 2003 della Primavera che Pioli aggregherà al gruppo visti i tanti assenti per infortunio.