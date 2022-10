Gasperini a +1 dal Napoli, in campo alle 18. L’Udinese sale a 20 punti e si conferma una minaccia. Il Monza vince sullo Spezia. Salernitana-Verona 2-1

Finisce 2-2 a Udine. La squadra di Sottil ferma l’avanzata dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ora è a quota 21 punti in classifica, un punto sopra il Napoli, che sarà impegnato alle 18 contro la Cremonese di Alvini.

Alla Dacia Arena la partita si sblocca al 36’ del primo tempo, con l’Atalanta che va in vantaggio con una rete di Lookman. L’assist è di Muriel, che riceve a sua volta palla da Koopmeiners. Il colombiano punta la difesa e confeziona il passaggio per il compagno di squadra, che a quel punto deve solo concretizzare, e ci riesce. Un gol con un lancio di 80 metri e tre passaggi. Lookman viene poi ammonito dall’arbitro Doveri per eccesso di entusiasmo nell’esultanza. Lookman aveva unito pollice e indice a mimare degli occhiali, un’esultanza consueta per il giocatore dell’Atalanta, che però l’arbitro deve aver interpretato come una provocazione verso la tifoseria avversaria, da qui il cartellino giallo.

L’Atalanta raddoppia al 56′ su rigore: Udogie sgambetta ingenuamente Muriel in area. Dal dischetto Muriel batte un tiro potente e non sbaglia: è 0-2. Al 66′ l’Udinese accorcia le distanze con una gran punizione di Deulofeu, che riapre la partita. E infatti Perez raddoppia al 78′ e riporta la situazione in pareggio. L’Udinese ferma l’Atalanta e si porta a 20 punti in classifica, la stessa quota del Napoli che giocherà tra poco più di un’ora. La squadra di Sottil è tutt’altro che una meteora, al momento.

Le altre partite pomeridiane del campionato di Serie A:

Monza-Spezia 2-0 – Per il Monza segna Carlos Augusto, dopo una bella azione di squadra che ha visto coinvolti Sensi e Pessina che hanno saputo sfruttare un errore di Agudelo. Il raddoppio arriva al 62′ firmato da Pablo Marì.

Salernitana-Verona 2-1 – I campani sbloccano la gara con gol di Piatek, che sfrutta un passaggio filtrante di Bonazzoli. Il Verona accorcia al 56′ con Depaoli che infila la rete di porta a distanza ravvicinata dopo un cross di Doig. Al 70′ l’arbitro Ghersini concede un calcio di rigore per il Verona dopo un fallo di mano di Radovanovic, ma dopo un consulto con il Var lo revoca. La Salernitana va in vantaggio al 94′ con gol di Dia.